Es un hecho que lo que logra la copa del mundo de futbol cada cuatro años, muy difícilmente se consigue con algún otro evento, sobre todo en un país futbolero como el nuestro, un país en el cual pareciera que solo existe este deporte ya que por más que se difundan los éxitos de otros atletas en otras especialidades, son los futbolistas los máximos ídolos de los mexicanos, prueba de ello es que hoy ocupan los más altos niveles de popularidad tanto en programas de televisión como en puestos de gobierno y lo que nos viene en estos días se nos moverá entre una selección y otra, por una parte el domingo tendremos la más difícil selección de nuestros últimos tiempos ya que tendremos que seleccionar al hombre que deberá manejar el destino de nuestros país en los próximos seis años y por la otra la selección de hombres que nos representa en el deporte más popular del mundo enfrenta el lunes su compromiso mas importante de su historia moderna que es tratar de vencer la barrera de los cuatro para llegar al ansiado quinto partido.

En lo ideal las dos selecciones no se cruzan no tienen nada que ver una con la otra, la primera es clave para nuestro futuro como país y la segunda solo se juega México su continuidad en una competición de carácter mundial en el deporte que mueve a la gran mayoría de los que serán protagonistas en la primera, con lo que la pregunta que me viene a la mente es que vas a estar haciendo tu que me estas leyendo en este momento el próximo lunes a las nueve de la mañana, en tu computadora, en tu celular, en la radio o en la televisión estará la noticia de lo sucedido el domingo o estarás pendiente, nervioso o emocionado por lo que suceda en Samara una ciudad ubicada en el suroeste de Rusia.

Pase lo que pase serán cuarenta y ocho horas en las que los medios convencionales van a ocupar el protagonismo que quizá perdieron con la llegada de los medios digitales, habrá que ver televisión, habrá que escuchar radio, las dos selecciones estarán ahí, cubriendo al pie de la letra los hechos, los minutos, las horas y los resultados, para después esperar para quien quiera festejo lo ganado o lamente lo perdido.

Días de selección, días de variedad, de formas de pensamientos, de estrategias y de planteamientos, días de resultados en los que sinceramente espero que por todos lados gané México, un país que en todos los aspectos merece siempre lo mejor, por su historia, su cultura, su política, su vida y hasta por su futbol, que en estos días en cada uno de sus rincones, en cada uno de sus círculos y en todos los aspectos de su pasado, presente y futuro viva México, siempre teniendo en cuanta que lo más importante es eso, que viva México y solo México.