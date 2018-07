Política Confidencial: TLC, prioridad para AMLO

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la contienda a la Presidencia, habló por separado, con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau a un día de su virtual triunfo. Con ambos tocó el tema del Tratado de Libre Comercio y la necesidad de avanzar en una negociación, un tema que sin duda es prioritario antes del cierre de año.

Manlio Fabio Beltrones, ex líder del PRI y ex gobernador de Sonora, no logró imponer en Sonora a su hija Silvana Beltrones como senadora en fórmula con Manuel Ignacio Acosta, y lejos de eso quedó alrededor de 20 puntos bajo sus contrincantes de Morena Lilly Tellez y Alfonso Durazo.

Miguel Ángel Barbosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia para la gubernatura de Puebla, mantiene la batalla al argumentar lentitud en el PREP y anulación de votos que eran útiles como estrategia para denunciar un fraude electoral a favor de Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien hasta el cierre de edición mantenía 3.9 puntos sobre el morenita.

Pedro Kumamoto, candidato independiente para el Senado, quedaría fuera según los datos preliminares y que él mismo reconoció no le favorecen. Al igual, otros jóvenes políticos independientes bajo la plataforma Wikipolítica, que lidera Kumamoto, no lograron imponerse en las urnas.