Ya vamos a mitad del año y esto es lo que deberías tener ahorrado

Si quieres empezar a ahorrar, entra a piggo

¿Cómo pasaron seis meses tan rápido! ¡Pero si apenas nos comimos la última uva! El tiempo se va como agua y, si no le echas tantitas ganas a tus finanzas personales, el dinero también.

Si tú eres de lo que se propuso al inicio de este año “ahora sí ahorrar”, es el momento perfecto para hacer un corte de caja y ver qué tanto has avanzado. Y si no has avanzado nada, todavía estás a tiempo de reponerte.

En piggo nos gusta hacerte la vida más fácil, por eso hicimos una tablita para que encuentres fácilmente cuánto deberías tener ahorrado a estas alturas según tu sueldo o ingresos.

Este ejercicio no tiene nada de ciencia, cada uno de nosotros puede hace sus cuentas, ¡el problema es que no las hacemos! A veces preferimos evadir el tema, pensar en la inmortalidad del cangrejo antes que agarrar lápiz y papel y ponernos una meta de ahorro concreta.

Digamos que el plan inicial fue ahorrar un 10% de tu sueldo mensual. Entonces:

– Si tú ganas de 5,000 a 10,000 pesos mensuales, deberías tener ahorrado entre 3,000 a 6,000 pesos.

– De 10,000 a 15,000 pesos mensuales: deberías tener ahorrados de 6,000 a 9,000 pesos.

– De 15,000 a 20,000 pesos mensuales: deberías tener ahorrados de 9,000 a 12,000 pesos.

– De 20,000 a 25,000 pesos mensuales: deberías tener ahorrados de 12,000 a 15,000 pesos.

– De 25,000 a 30,000 pesos mensuales: deberías tener ahorrados de 15,000 a 18,000 pesos.

– Más de 30,000 pesos mensuales: deberías tener ahorrados más de 18,000 pesos.

Medir tus avances es la única forma en la que puedes hacer ajustes en caso de que estés por debajo de tu meta. Pero en otros casos, darte cuenta de tus avances también puede ser un incentivo para seguir e incluso dar otros pasos para mejorar tus finanzas personales como liquidar deudas o hacer tu primera inversión.

El ahorro de 10% de tus ingresos mensuales lo usamos como referencia mínima, pero obviamente tú decides si quieres ahorrar más, sobre todo si tienes alguna meta específica como irte de viaje, cambiar de coche o ahorrar para el enganche de tu casa.

Cómo ponerte al corriente

Si ya pasamos la mitad del año y no has ahorrado ni el 10% de lo que ganas, estás casi casi reprobado. Pero, como en la escuela, si te aplicas, todavía puedes librar el año.

El primer paso es separar tu ahorro desde hoy. Gasta lo que te sobra después de ahorrar, no al revés.

Ponte una meta, así tu ahorro cobra más sentido, por ejemplo, irte de viaje, pagarte un curso o cualquier otra cosa que quieras lograr.

Invita a algún amigo a ahorrar contigo. Cada uno con su meta, pero de forma en que puedan motivarse uno al otro.

Recuerda que además de tu ahorro con objetivo, debes tener un guardadito que sea tu fondo de emergencias. Así evitarás poner en riesgo tus metas debido a un gasto inesperado.

Y por último, usa alguna app que te ayude a automatizar tu ahorro (piggo es una de ellas). Así evitas que te gane la tentación de gastarte tus dinero antes de tiempo.