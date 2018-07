La serie de series

Muy sano, muy grande y muy bueno para el entretenimiento en el mundo de habla hispana lo sucedido con la serie de Luis Miguel, lo digo por el entorno en el que apreció y conquisto a prácticamente todo el país ya que, aun teniendo populares shows de televisión, importantes partidos de futbol la audiencia esperaba con ansias los domingos a las nueve de la noche para conectarse a la plataforma de streaming y ver lo que sucedía con la vida del más importante artista que tenemos en nuestro México.

Vamos por partes, sano por que teniendo una extraordinaria calidad en imagen, diseño de arte y dirección, saliendo en México en una plataforma digital, con estreno los domingos a las nueve de la noche, le pone retos claves de realización y producción a lo próximo que vayamos a ver en la televisión abierta, ahora tendremos que comparar y exigir, dejando de sintonizar o aplaudiendo lo que veamos en pantalla, muy grande porque tal como lo platicamos con Camila Sodi en la reciente charla que tuvimos en el programa de radio, “hace mucho que no había un proyecto así, un proyecto con estrella, bien bendecido, no nos esperábamos el fenómeno, no tanto así. Pero lo hicimos con tanto cariño, con tanto esmero, tan meticulosamente cuidado por cada uno de nosotros. Desde el director, el fotógrafo, la producción de Gato Grande, los actores. Que yo creo que todos los ingredientes se conjuntaron para hacer una pócima mágica”, la pócima se hizo, preparando un brebaje que embrujo al público llevándolos a apagar la televisión para poner la popular plataforma de contenido digital en video.

Por último reafirmar que fue muy bueno porque además de destapar, me imagino, otra oleada de series biográficas muchas de ellas ya en realización, destapará también el compromiso de buscar alternativas arriesgadas y creativas para presentarlas ya que esta serie puso sobre la mesa como solución aparente a no quemar la proyección que en los Estados Unidos tienen con Telemundo el presentar capitulo por capitulo a las televisiones de nuestro país, el último día de la semana en horario estelar de televisión abierta y en Netflix, con lo que nadie imaginaba el suceso de éxito que lograron hoy en día, mismo que los debe tener ya preparando la segunda temporada, escogiendo los libretos y la parte de la historia que de la vida de El Sol van a contar.

Ya que si en esta temporada los actores que encarnaron al ídolo fueron perfectos, quien será el elegido para hacer el papel del Luis Miguel actual, el que hace un par de años estaba en plena decadencia, el que hoy se abre para llevar su historia a una serie, pero sigue cerrado a los medios, muy interesante el reto que tienen directores y productores al respecto, ya que por más que quieran seguir de la mano de la maravilla actoral que representó Oscar Jaenada la vida de Luis Rey se corta y no aparece más en la vida misma de Luis Miguel.

Como dice Camila Sodi “la serie le dio una nueva a vida a Luis Miguel. Lo tomó de la mano y lo llevó para arriba, Luis Miguel se abrió a contar su historia. Y a contarla desde un punto muy vulnerable, muy humano, muy real. Bien crudo”, hoy lo interesante es si como productor ejecutivo quiere seguirla contando, hoy que está de gira sin parar por el mundo de habla hispana, hoy que vuelven sus fans a entregarse sin tapujos tiene el ídolo ganas de seguir apareciendo en pantalla, lo importante es estar conscientes que hoy y siempre todo depende de él.