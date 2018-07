Política Confidencial Ernesto Cordero con un ojo en la dirigencia del PAN

Ernesto Cordero Arroyo, ex secretario de Hacienda durante la administración de Felipe Calderón, aseguró que en dos meses la corte fallará a su favor para conservar su militancia como panista, ya que ésta le fue retirada después de que el senador mostró públicamente su apoyo al candidato priista José Antonio Meade en las pasadas elecciones presidenciales. Y no sólo eso, sino que Cordero incluso amenazó con quedarse con la dirigencia del instituto político, que actualmente opera en manos de Damián Zepeda.

Víctor Hugo Romo, ex delegado de Miguel Hidalgo y quien recuperó la demarcación bajo el formato de alcaldía, no baja la guardia contra la administración de los últimos tres años, la cual fue encabezada por la empresaria Xóchitl Gálvez. El morenista y ex perredista aseguró que pondrán lupa especial a las construcciones que se aprobaron durante el periodo pasado para encontrar y detener todas las obras irregulares.

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, sigue en boca de todos los mexicanos… incluso de los asesores de vestimenta. De acuerdo con Justo Grau Sartorial, doctor en comunicación e imagen pública, el próximo mandatario mexicano debe cambiar su forma de vestir para transmitir mejor sus mensajes a la población. “Y es que la elegancia no es exclusiva de una región o de un grupo social determinado, por lo que cada político tiene sus propios estilismos que les diferencian de otros. Un líder debe mostrarse siempre impecable y profesional”, aseguró el especialista. Ahora falta que lo escuche el tabasqueño.

Ricardo Anaya Cortés, ex dirigente del PAN, aún sigue con la resaca electoral tras su fallido desempeño durante los comicios del 1 de julio. Si bien los panistas afines a su grupo argumentan el uso faccioso de las instituciones gubernamentales en contra de Anaya, lo cierto es que él es el gran causante de la división del partido político que representa y hasta ahora no ha dado claras señales de lo que será su futuro entre los blanquiazules.

