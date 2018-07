La voz... de La Academia

Hay artistas que cantan, suenan y logran activar de manera impresionante el mundo digital para lograr millones de clics en sus videos, pero no venden boletos para sus shows como los clics que activan y sus promotores sufren. Hay otros que cantan, suenan, conquistan, convencen y venden.

Es el caso de una de la mejores voces que tiene la música en español: Edith Márquez, quien además de estar cada ocho días como la única mujer en el panel de críticos de La Academia, recién lanzó su más reciente material encabezado por el sencillo Aunque sea en otra vida el cual, por cierto, la hace debutar como parte del sello Bobo Records. Su debut fue impresionante y ella está más que motivada para seguir.

“Me da mucha felicidad, mucha satisfacción, mucho orgullo; porque tengo trabajando mucho en esto, no es de ahorita, me ha costado mucho. Esta carrera es difícil, pero a mí. en lo personal, no se me ha hecho fácil, nada. Todo he tenido que trabajarlo, ganármelo. Y sobre todo el público, que me ha privilegiado con tenerme en su corazón, en sus gustos, en su celular, en su casa. Y créeme que a estas alturas digo, qué maravilla que sigo sacando un sencillo y la gente lo sigue consumiendo y lo sigue posicionando en los primeros lugares de ventas. Estoy en el chart general de iTunes. Estoy muy agradecida y cada día más comprometida con el público, porque lejos de irme relajando, el público mismo es el que me va haciendo que cada día haya una mayor expectativa”.

Edith parece tener siempre los pies en la tierra, sabe que es carrera larga y que si no se ha cansado en los primeros kilómetros, sabrá seguir consciente de que lo importante en la vida de un artista es la permanencia. La clave es que pasen los años y siga en el gusto de su gente y las nuevas generaciones se sumen a su proyecto en turno.

“Mucha gente pensaría: ‘Ya vendió discos. Ya vendió shows. Ya tiene un nombre, ya se va a relajar’. No, el compromiso y la responsabilidad que yo tengo hoy con el público es mucho mayor de la que tenía con mi primer disco. En esta carrera –y en la vida en general– uno nunca deja de aprender”, nos dice la cantante reafirmando su compromiso con su trabajo diario.

De su participación en el reality dominical respeta la lucha que los chicos hacen durante tres arduos meses de programa. “Yo siempre he dicho que la crítica severa –a mí en lo personal– es lo que más me ha ayudado y la que más se agradece, porque es la que más te hace crecer. Y a mí me encanta poderles, de alguna forma, sumar y transmitir mis experiencias”.

La vida es de momentos y de cómo los aprovechamos, cómo logramos que los buenos nos sumen y los malos nos enriquezcan, hoy Edith Márquez tiene ante sí un panorama inmejorable, donde se combinan por un lado su presencia en horario estelar en televisión abierta y por el otro la promoción que hará de su nuevo material, esto sumado a que el próximo 15 de noviembre va a estrenar espectáculo en el máximo recinto que tiene la música en vivo en México el Auditorio Nacional, show que aun se encuentra en etapa de preparación ya que como reto en su carrera significa mucho de cara a que pretende hacer una gira que recorra una buena cantidad de ciudades del país.

Una carrera que empezó en el festival infantil “Juguemos a cantar” , que continuó en el grupo infantil-juvenil mas importante en décadas Timbiriche y que de ahí no ha parado nunca, una carrera llena de sueños, esfuerzo y mucho trabajo que esta llegando a uno de los momentos más importantes, ya que hoy la música esta llena de plataformas de géneros, de nichos y la gente hoy con tanta opción es más especial para elegir que es lo que va a consumir.

Suerte y trabajo para Edith y que vengas muchas más como ella.