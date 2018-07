Política Confidencial: Francisco Patiño se apura en dar contratos para NAICM

Francisco Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que participa en el desarrollo de la nueva terminal aérea capitalina, atrae suspicacias de autoridades por su aparente afán de otorgar contratos bajo métodos exprés para el desarrollo de la Red de Servicios de la controvertida obra. Entre las empresas que ya están por firmar contratos se hallan Sinohydro y Caabsa. Ambas exhiben en sus trayectorias aspectos oscuros, nos aseguran.

Joel Ayala, dirigente clave de la burocracia federal, ha difundido un oficio en el que asegura que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tocará ninguno de los derechos de los trabajadores. El señor Ayala no vive sus mejores tiempos, lo que se demuestra con que no pudo colarse a las cámaras del Congreso para la próxima legislatura. Pero sí impulsó a uno de sus incondicionales, Alfredo Villegas, quien será diputado federal.

Nuvia Mayorga, una de las políticas más cercanas al ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, aparece en un audio difundido ayer en el que demuestra una notable camaradería con Eduardo Osorio, hermano del previo titular de Segob. Nos dicen que la filtración da testimonio de cómo se les están complicando las cosas a ese grupo político.