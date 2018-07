Política Confidencial: AMLO prepara sus cartas para el TLCAN

Andrés Manuel López Obrador enfrentará este jueves uno de los rounds más importantes que tendrá efecto en su gobierno: la renegociación del Tratado de Libre Comercio que inicia en Washington. El equipo que lo representa, aunque no interferirá directamente en la negociación, llevará las cartas que consideran clave para tener una interlocución con los representantes del gobierno federal que participarán y que finalmente heredarán los resultados obtenidos.

Indalecio Ríos Velázquez, alcalde de Ecatepec, debe prepararse para la auditoría que amenaza con volcar las arcas municipales. Fernando Vilchis, quien le sucederá en el cargo a partir del 1 de enero, ya advirtió que no permitirá que le dejen “suelto el monstruo”, por lo que en breve iniciará una serie de “pre-auditorías”. Nos adelantan que al menos 10 proyectos, principalmente de pavimentación, que se registraron como concluidos en el papel no tienen evidencia real de que se hayan hecho.

Cinthya Amaranta Lobato, diputada del PAN en Veracruz que se mudó al grupo legislativo de Morena, aseguró que compañeros de su bancada recibieron amenazas para quienes no impulsaran iniciativas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Aún así, de manera sorpresiva, cuatro legisladores –dos del PAN y dos del PRD– se rebelaron y no se sumaron al voto corporativo de esa alianza en favor del nombramiento del Fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio.