Política Confidencial ex diputado quiere renovar al PRI

César Augusto Santiago, ex diputado de PRI, presentará la próxima semana una nueva agrupación a modo de corriente crítica al interior del Revolucionario Institucional –en busca de reorientar ideológicamente al partido– en medio de la peor crisis que haya vivido ese instituto todavía gobernante y luego de las elecciones del 1 de julio, cuando su poder cayó a una pequeña representación en las cámaras.

Cuauhtémoc Blanco, gobernador electo de Morelos por Morena, no está muy contento por el nombramiento que dio López Obrador a Rabindranath Salazar como coordinador estatal del gobierno federal en el estado. Nos cuentan que el ex futbolista no comulga con los allegados del senador con licencia, por lo que se prevé una relación difícil entre ambos.

Juan Valencia Durazo, ex líder del PAN en Sonora y acusado de delitos electorales por el uso de 5 millones de pesos para campañas, salió en libertad después de pasar un mes en prisión. El ex dirigente partidista no quiso dar declaraciones después de ser excarcelado.

Marcelo Ebrard, perfilado canciller mexicano en la administración que iniciará en diciembre a cargo de Andrés Manuel López Obrador, robó reflectores al dar una conferencia de prensa en la casa de campaña del tabasqueño para anunciar que recibió una carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que encontraba coincidencias con la postura mexicana. Habrá que ver si en los próximos días esas coincidencias se traducen en acuerdos en papel.​