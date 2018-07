Jaguar y Land Rover: reestructura total y van por todo…

Quien no haya sido tocado aún en estos últimos meses por los eventos o comunicación de Land Rover y Jaguar en el país estará por vivirlo.

Cualquiera que guste de los autos, quiera uno, o esté pensando en estas dos marcas, tendrá que ser visto por Jaguar y Land Rover. Si su respuesta es que su precio es elevado para su ingreso, ahora el programa de certificados dará un gran impulso a quien aún no accede a uno nuevo.

O supongamos que usted tiene un clásico con el que siempre había batallado; ahora las marcas tendrán un programa dedicado a ellos con fortaleza desde la casa matriz para las partes.

Servicio y refacciones, desde su celular

Seamos claros, en años anteriores era un desastre el servicio para muchos, pero ahora, en seis meses, mire los indicadores: tiempo de permanencia de vehículos en sus áreas de servicio 50% menos que antes –lo que habla del buen surtido de refacciones, inventarios en el país y logística de partes a nivel internacional– lo cual viene a refrendar que fundar la filial en México ha sido una de las mejores decisiones de la empresa.

Ahora con sólo una app y desde su celular, usted podrá ver el presupuesto de su vehículo, aprobarlo o no, y seguir el proceso para poder tenerlo en tiempo.

Todo esto es un desarrollo que también está dejando buenas ganancias para los casos de negocios de distribuidores, tanto que de 10 actuales se irán en menos de 24 meses a 20.

Nunca había oído que se duplicarán los puntos de venta de una marca así, y es que también en el pasado había varias plazas desatendidas por la anterior época de las marcas en México.

El líder

Esto se lo debemos a la filial y a la cabeza de ésta. El director general en México es Raúl Peñafiel, un hombre práctico, claro y enfocado a los negocios de quien aprendí una frase esta semana que pude hablar con el: “Las marcas son de pasión, nos emocionan. Las empresas son de resultados”.

Él mismo lo sabe, sus precios en pesos, versiones enfocadas al mercado mexicano, un equipo que se ha batido en el proyecto para lograr los éxitos del primer semestre y toda la gama de ambas marcas en México llevan a la nueva era.

Eléctricos y hechos a mano

Y mire, no es broma, ya me aseguró que para finales de año veremos Range Rover y su versión Sport con tecnología híbrida y continuará en el primer semestre de 2019 con una estrategia de 360 grados para la introducción de sus eléctricos, no sólo vendiéndolos, sino comprometiéndose desde la capacitación a personal de servicio hasta el de ventas y con el cliente y su experiencia eléctrica.

Seguirá con una estrategia de vehículos especiales y únicos, desde sus llamados: “SVR, los deportivos, SVX para fuera de camino y los SV Autobiography” la gama SV será incentivada más que nunca con autos de poca producción mundial, y si quiere su propio auto también con “Be Spoke” le podrán hacer su versión como la quiera.

Conclusión

Es lo mejor que pudo haber pasado a distribuidores, coleccionistas, clientes actuales, clientes futuros y a la empresa a nivel mundial para entregar mejores resultados.

Compruebo que no invertir en un país para vender vehículos en directo trae errores de paralaje de mercado y reduce su potencial. Un gran equipo local llevará hacia la segunda década del siglo a Jaguar y Land Rover en este país.

Mire nada más en los primeros seis meses del año: crecimiento de 162% de sus ventas vs. primer semestre del año pasado lo confirman.

Lo más visto en Publimetro TV: