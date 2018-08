Adiós a La Cage Aux Folles

El teatro Hidalgo ya no tendrá más ese brillo que lentejuela proporciona, ni ese maquillaje para ocultar por más de dos horas lo que nos agobia en nuestra vida cotidiana, ni esas pelucas para transformar nuestro entorno… Diremos adiós a esos grandes números musicales, donde que importaba si eran mujeres u hombres quienes lo ejecutarán. Diremos adiós a esa sin igual Syviah, de singulares chanclitas de meter y que encarnara Rogelio Suárez cada fin de semana; diremos adiós a ese camaleón del escenario llamado Mario Iván Martínez, que protagonizará a la sublime Zazá y que diera vida a más de dos personajes en la misma obra.

El corazón se apachurra un poco, se llena de nostalgia, de que ya no veremos más “La Jaula de las locas”…Pero doy gracias a ese personaje que ideó traer esta obra nuevamente a México, a ese visionario que sólo esperaba estar seis meses en temporada, a ese productor generoso, que siempre agradeció a la prensa por la difusión de esta.

GRACIAS Juan Torres por dejarnos entrar a “La Cage Aux Folles” y vivir el glamur de un musical. No quisiera dejar de agradecer a todos los que participaron ahí, Maru Dueñas (Q.E.P.D.) Roberto Blandón, Tomas Goros, Moisés Suárez, Patricio Castillo, Aida Pierce y la lista podría ser interminable, entre músicos, asistentes, maquillistas, acomodadores, peinadores, tramoyistas, etc. Sé que enfrentarán un gran reto ahora con el próximo estreno de “El Beso de la Mujer Araña”. A toda la producción les deseo que se “rompan una pierna”.

Uno de mis mayores asombros y coincidencias en la vida es haber conocido a María León. La verdad pensaba que iba a ser de las típicas “cantantes” que sólo saben hablar de ellas mismas y no escuchar a los demás. Pero cuando llegó a las instalaciones de Unotv, donde estuvo de invitada para promocionar su más reciente sencillo “Amor Ilegal”. Cuando llegó saludo a cada uno de beso. Todos le pedían foto, y ella se la tomaba sin ningún empacho y agradeciendo por ella.

Ahí fue cuando nos pusimos a platicar de esta columna “Que buena Vida” y empezó el intercambio de restaurante y platillos; desconocía por completo de que ella era vegana. Entonces me recomendó donde comer este tipo de comida. Pero le dije mejor que ella me llevará y compartiéramos juntos la mesa. A lo cual me dijo que sí. En serio les juro que nunca pensé conocerla de esa manera. Tan sencilla, educada, simplemente “Linda”.

Tuvo un detalle con los conductores de esta emisión muy bello. Ella nos pidió que nos tomáramos una foto con ella. Cuando lo hizo, nos quedamos en shock, y me dije, esto debe ser una broma. ¿Neta qué me está pidiendo una foto María León? Eso nunca se me olvidará de que un famoso me pida una foto. María estoy esperando la fecha para ir a degustar platillos veganos y hacer una sobremesa tan deliciosa. Y de paso me das unas clases de Pole Dance, cómo para agarrar condición.

Unas obras se despiden y otras llegan. Este es el caso de “Cincuenta Palabras” de Michael Weller y dirigida por Salvador Garcini. Esta se presenta en el teatro San Jerónimo (Periférico Sur 3400).

Me gustó la pareja de Nora Salinas y Sergio Basáñez. Ellos interpretan a una pareja que tienen un matrimonio “normal” y a su vez tienen un hijo. Pero una noche cuando el niño por primera vez va a dormir a casa de un amigo, en esa velada suceden situaciones de reclamos, amor, violencia, y se confiesan infidelidad, etc.

El trabajo de estos dos actores despiertan las emociones del público asistente. De repente es curioso escuchar como algunas personas reaccionan como “era obvio”, “qué menso”, “por eso te pasó eso”, como si ellos ya hubieran actuado en ella. No se la pierdan

