Radar Pusimos una valla bastante alta en los 90: Garbage

¿Qué significó Version 2.0 en 1998 para Garbage?

-— Teníamos mucha presión luego del éxito de nuestro primer álbum, vendimos millones de copias y estuvimos de gira mundial por año y medio. Queríamos llevar nuestro sonido a un nuevo nivel, así que tomamos todo lo que habíamos aprendido y lo hicimos más grande, violento y rápido, más brillante y pegajoso. Por eso lo llamamos Version 2.0, como una especie de evolución de software. Pero ya viéndolo de lejos, ese disco refleja a una banda evolucionando y tomando confianza.

¿Recuerdas algo particular de las sesiones de grabación del disco?

— El comienzo del disco fue bastante interesante. Fuimos a la casa de un amigo en Washington, todo era muy aislado y decidimos asentarnos ahí para escribir. Cinco o seis canciones salieron de esas primeras sesiones. Experimentamos una sensación de libertad porque estábamos empezando a utilizar nueva tecnología digital.

A la par de esa experimentación, ¿tenían en cuenta o les preocupaba lo que otras bandas venían haciendo?

— No, realmente. Nos propusimos trabajar en una especie de burbuja y tomar solo nuestros gustos. La electrónica es la base, pero también hay mucho de The Kinks, The Pretenders, y muchas referencias.

Hace dos años se cumplieron 20 años del lanzamiento del Nervermind, de Nirvana. Estos dos discos, de los más representativos de los años 90, fueron producidos por ti…

— Bueno, soy bastante suertudo (risas). Esos discos fueron muy exitosos. De otra manera, no estaría aquí dando entrevistas y trabajando en el próximo disco de Garbage. El éxito de Nervermind me dio la oportunidad de iniciar Garbage. Nunca esperé tal éxito y que veinte años después pudiera seguir haciendo esto.

¿Cómo suena para ti hoy Version 2.0?

Creo que es el disco que definió el sonido de Garbage.

CHÉCALOS

Por Diego Rammsy

Lucifer II – Lucifer

Entre un montón de bandas jóvenes que se refugian en el stoner vintage, Lucifer brilla con luz propia y vaya que ilumina. El trío liderado por la cantante Johanna Sadonis es mucho más que homenaje al rock de la década de los 70. Lucifer II presenta un concepto bien definido que combina el rock doom poco pretencioso con las melodías en la exquisita voz de la alemana, una mezcla que resulta magnética, bien desarrollada y que de forma extraña y seductora logra equilibrar lo antiguo con lo nuevo de forma magistral.

Brides Of Lucifer – Brides Of Lucifer

Covers de bandas como Pantera, SOD, Judas Priest, Iron Maiden, Sepultura, Slayer y muchas más son interpretados por 13 voces de las novias de Lucifer. Acompañadas de talentosos músicos que recrean de una manera original, los coros y voces angelicales hacen su trabajo para revivir una escena del metal que por lo visto luce desgastada.

¿Apocalíptica, Ghost? por ahí va el camino de esta banda pero con un toque más fresco.

andrés zambada

II: Sojourn – Wytch Hazel

El segundo disco de los ingleses de Wytch Hazel es una obra que merece atención, principalmente porque practican un heavy metal muy propio, que si bien goza de influencias de Iron Maiden y Thin Lizzy, tiene un sello particular ligado a la música renacentista (no es casual que salgan a tocar con ropa de aquella época). II:Sojourn luce canciones al estilo NWOBHM, pero que no temen irse por otros caminos y como resultado da canciones versátiles y contagiosas. diego rammsy

EL RINCÓN DEL METAL

¿Knotfest en diciembre?

Es un hecho que si se hace el Knotfest este año se confirma el auge de los festivales de metal en México. Ahora los promotores de cada festival deben cuidar la formación del cartel para no caer en lo mismo de siempre; de nada nos sirve tener muchos eventos en fechas cercanas si vamos a ver a bandas repetidas, de eso también se trata la oferta, de variar el contenido de este logro que por muchos años fue impensable.

Al final los que acuden a estos festivales hacen un gran esfuerzo en tiempo y dinero y en México aún no estamos listos para cubrir toda esa demanda. @BrutalizEfanz

