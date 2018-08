Los artistas con sueños

No cabe duda que hay de artistas a artistas; hay quien lo logra a la primera, pega fuerte y se apaga rápido; hay quien lo intenta toda su vida y nunca logra nada; hay quien nace con el don de hacer llegar su inspiración a la gente, quien lucha por años y cuando lo logra no lo suelta nunca, hace suyo el éxito y trabaja para que el seguimiento deje a sus seguidores con la satisfacción de sentir lo escuchado como la primera vez.

Justo uno de esos es Mario Domm, un hombre que después de años de luchar para consolidar sus canciones y sus proyectos, es indiscutiblemente una de las estrellas más importantes que tiene la música en nuestro país.

Hoy regresa para presentar un proyecto altruista muy interesante #TodosSomosInmigrantes, el cual pretende crear conciencia en los congresistas americanos para que se muevan conciencias y se puedan crear mejores condiciones para que los millones de mexicanos que ya viven en Estados Unidos puedan sentir que realmente viven, que pueden disfrutar un poco de lo mucho que trabajan cada día en aquel país vecino, sintiendo esa libertad por la que sueñan y luchan todos los días.

El proyecto viene sellado por una canción que se llama Sueño americano de la cual se donarán todas las ganancias que ésta genere por su difusión, tanto en medios convencionales como en plataformas digitales, además de pedir que la gente se tome una foto con una hoja en las manos con el hashtag que le da nombre al proyecto.

“Hay que tomarse una foto. La idea es que el Congreso pueda ver a millones de personas, no sólo celebridades, sino muchas personas que puedan tener un letrerito que diga #TodosSomosInmigrantes. Todo lo que salga de este movimiento va a ser donado a las personas que no tienen la suerte de llegar con suficientes fondos a Estados Unidos. He puesto mi tiempo, mi cariño y mi amor junto con la Fundación Hermes Music”, nos dijo Mario en entrevista de radio.

“Las cosas no me han venido fáciles, pero mi carrera se ha tornado sólida gracias a que me ha costado. Nadie me ha regalado nada. Hace seis años tuve la oportunidad de mudarme a Los Ángeles, California. Empecé a sensibilizarme mucho con el tema del migrante, la gente que está a mi alrededor vino de maneras diferentes lugares, pasando la frontera, sufriendo mucho para llegar. Quizá en México no es un tema muy sensible, pero en Los Ángeles el latino y el paisano que está en Estados Unidos está sufriendo mucho ahora con la entrada del nuevo presidente de Estados Unidos; ha sido todavía más marginado y discriminado. Entonces junto con la fundación Hermes Music escribí con Alberto Karim Hernán, Mónica Vélez y con Erika Ender esta canción”.

Lo importante es que la canción sensibilice a todos, ahora no pretende llegar a escalar primeros lugares en ningún medio, no se trata de eso, sólo quieren que le gente cuando vea el video o escuche Sueño americano piense, reflexione y se sume al plan.

Es sólo un grano de arena, pero creo que si alguien con el peso de Mario está detrás muchas fibras se moverán, esperando que lo mucho o poco que se logré sea para que toda la gente que está intentado sobrevivir pueda aspirar algún día a vivir el sueño americano por el que dejó todo, por el que sacrificó todo para intentar una vida mejor para los suyos que aquí en México lo siguen y seguirán pensando en esta vida y en las que vengan.

Felicidades a Mario Domm y que la canción suene, se vea y supere las expectativas por las que fue creada.