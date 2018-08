Parece que la vida de Gloria Trevi está sellada la frase: “que no pare”. Siempre tratando de innovar, de imponer moda; siempre en comunicación con su público, siempre escuchando, siempre aprendiendo y siempre proponiendo. Platicar con ella es recibir su energía, es escuchar a una mujer ansiosa porque su mensaje llegue lo más completo posible y hoy en día está presentando el inicio de lo que sigue.

“Estoy muy contenta, porque esta canción (Que me duela) es la punta de un iceberg de toda una producción que estoy preparando y que me tiene súper emocionada, porque hacer música nueva me fascina, es una canción que tiene unas fusiones arriesgadas. Tiene su onda rock, también tiene su onda pop bien marcada y tiene sus pinceladas de urbano. Tiene juegos de palabras, tiene doble sentido. O sea, siento que es una canción que me representa muchísimo, porque yo siempre he sido arriesgada; no soy de seguir la tendencia, sino de proponer cosas”.

Pareciera que es el resumen de su vida, porque así la hemos visto y escuchado prácticamente desde que nació como artista: un paso adelante, un paso firme, al frente, con la atención de la opinión pública puesta en lo que está realizando, muchos pueden no estar de acuerdo, pero son más los que la siguen, los que llenan sus conciertos y ven por millones sus videos en las plataformas digitales. De hecho, es de las estrellas que a sus fans los tiene en un lugar especial.

“Estoy conectadísima con ellos. Estoy agradecida con ellos. Estoy maravillada de la fuerza que tienen; es una fuerza tan grande. Y aparte de todo, llevo una relación con ellos como de amigos; me escriben muchas veces contándome sus problemas, sus alegrías. Cuando se reciben o tienen una graduación me gusta felicitarlos. O cuando cumplen años. O también cuando tienen el corazón roto, me gusta darles su apapacho”.

Son como una gran familia, así se siente por la forma en que se refiere a ellos. Del proyecto dice estar en etapa de planeación de todo.

“Estoy preparando todo lo que va a ser un proyecto, un concepto. Ya tengo preparado el siguiente tema. Quise salir con una canción así, porque salir con una balada no identificaba al proyecto que viene. Y salir con algo urbano, tampoco. O un featuring tampoco. Porque acabo de venir de un featuring muy grande en toda la gira pasada. Entonces me dije: ‘¡No! Tengo que salir como soy yo’. Como me gusta: salir rompiendo esquemas. Y ya luego les puedo ir mostrando todo lo demás que viene”.

De lo que puede ser un gran show suyo en la Ciudad de México, la Trevi nos dice: “Yo creo que será la gira para el año que entra, más o menos. Porque ahorita estoy preparando y trabajando en toda la música nueva que les voy a mostrar. Ahorita, por lo pronto, disfruten mucho esta canción. Póngale atención a la letra. Porque te digo, tiene juegos de palabras y tiene doble sentido, y luego tiene mucha fiesta. Nos vamos a divertir bastante. Voy a cantarla en vivo, por primera vez, el 24 de este mes, en Puerto Rico. Yo creo que por medio de las redes mucha gente lo va a ver y la gente allá en Puerto Rico, también”.

Gloria Trevi está de regreso en el mundo de la música; viene con récords bajo el brazo de su nueva canción con lo que no nos sorprendería que eso se convierta también en venta de boletos y no un único show en la capital, sino varios, dependiendo el recinto en donde decida presentarse.