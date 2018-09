Diversificación y tolerancia al riesgo, dos elementos importantes al tomar una decisión de inversión

Cristian Brito estudió Negocios Internacionales en la Escuela Bancara y Comercial “EBC”. En 2010 se integra al equipo de GBM como asesor financiero. En 2013 toma la posición de gerente de Operaciones de la parte de GBMfondos . Actualmente lleva el producto digital de fondos.

Ya hemos platicado de la importancia de invertir al definir uno o varios objetivos, de igual manera hemos visto las ventajas de la competencia y con ella poder elegir entra diversas opciones. Ahora vamos a platicar de otros dos puntos importantes al momento de invertir, estos son la diversificación y la tolerancia al riesgo.

Primero les hablare de lo que es la diversificación y el impacto positivo que tiene al invertir, en primera instancia diversificar de manera muy común sería como el dicho “no hay que meter todos los huevos en una sola canasta” pero ¿qué significa esto y cómo ayuda?

De manera más técnica se define como la forma en la que se reduce el riesgo en las inversiones mediante la colocación de los recursos en diferentes activos, para darle mayor claridad a esto recordemos la nota en la que les platique de las diferentes opciones para invertir, ahí vimos que hay algunos instrumentos como deuda nacional o internacional, instrumentos que invierten en el peso o en el dólar y demás opciones, bueno diversificar sería invertir de nuestro cien por ciento una parte en instrumentos nacionales (puede ser deuda, renta variable, comodoties, etc.) y otra parte en instrumentos internacionales, otro ejemplo de diversificación es invertir la mayor parte o su totalidad en instrumentos nacionales pero en diferentes segmentos, como una parte en telecomunicaciones, otra parte en infraestructura, energía, etc. Lo que lograremos con esto es que si a algún instrumento de inversión no le fue tan bien en un periodo puede ser que los otros instrumentos hayan tenido un mejor desempeño con lo cual nuestra inversión es más viable que presente un resultado positivo, caso contrario si hubiéramos invertido la totalidad de nuestro monto en el instrumento que no tuvo tan buen desempeño nuestra inversión se quedaría, en ese periodo, con un resultado negativo sí o sí.

Ahora hablemos de la tolerancia al riesgo o aversión al riesgo, primero consideremos que cuando invertimos lo que buscamos es generar más a menos, por lo que evitaríamos el riesgo de perder; por ejemplo, si tenemos 2 opciones que nos darán rendimientos similares definitivamente elegiríamos la que menos riesgo tenga, pero, qué pasa si tenemos 2 opciones para invertir con rendimientos distintos, uno mucho mayor que el otro ¿lo pensaríamos 2 veces o igual elegimos la que sea menos riesgosa? Seguramente ya algunos estarán pensando en la opción de mayor rendimiento y otros seguirán optando por la opción menos riesgosa, ¿cuál es la correcta? La respuesta es las 2, ya que esta decisión es muy personal y depende, entre otros factores, de que tanto toleramos el riesgo a ver una disminución de nuestro dinero invertido y también del tiempo destinado para que se cumpla el objetivo de inversión, por ejemplo, si tenemos un objetivo a realizarse en 1 o 2 años muy difícilmente adquiriremos instrumentos muy riesgosos pues es muy poco tiempo para que los activos puedan recuperarse si hay alguna baja en los mercados, es así que las opciones más adecuadas serían instrumentos de deuda, por ejemplo; ahora bien, podemos tener un objetivo a 15 años pero aun así no nos sentiríamos cómodos de ver bajas y subidas a pesar de que el tiempo es el suficiente para que un instrumento se recupere, en este ejemplo claramente vemos que la tolerancia al riesgo es baja, pero caso contrario, podemos decir sí y adquirir más instrumentos de inversión con un nivel de riesgo moderado o elevado para así obtener mayores rendimientos sin importar las posibles bajas que se puedan presentar en el transcurso de la inversión.

En resumen, nadie aceptará un mayor riesgo sino hay un mayor beneficio por esto, entonces vemos que a mayor riesgo debe de haber un mayor rendimiento para que sea atractivo el instrumento, y la tolerancia es que tanto estoy dispuesto a tomar dicho riesgo por un mayor rendimiento.

Finalmente, diversificar es una excelente forma de mitigar el riesgo de pérdida pues del total de los instrumentos que conforman la inversión habrá algunos que nos ayudarán a suavizar desempeños no tan positivos en algún periodo de otros. Es importante mencionar que la diversificación no elimina la posibilidad de riesgo, pero sí ayuda a mitigarla, también es importante verificar que estemos diversificando adecuadamente sino pudiéramos caer en el escenario de tener diversos instrumentos pero que están invertidos en lo mismo.

Referente a la tolerancia al riesgo, un punto importante es no hacer caso a la idea de que este se basa en la edad, realmente es una decisión completamente personal (queremos ganar más sin importar la posibles bajas o no) la cual también va muy de la mano al tiempo en el que buscamos invertir, pues recordemos que no es el mismo escenario invertir a 1 o 2 años que por más de 15.

