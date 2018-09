El papel del PAN como partido de oposición

El mapa político de México sufrió un cambio radical el primero de julio, los mexicanos decidieron por un cambio de gobierno, eligieron a López Obrador como Presidente de México, llegará al poder un partido político nuevo, con figuras que fueron integrantes de prácticamente todos los partidos que fueron rechazados en las urnas. Prometiendo una serie de cosas de las que debemos de estar muy atentos.

Después de muchos años llegará a la presidencia un partido que tiene mayoría en el congreso y vale la pena hacer un análisis serio, de por qué la gente decidió otorgarle al partido Morena toda la cancha para hacer cambios que prometieron en campaña. Es evidente el hartazgo ciudadano por la corrupción y la desigualdad que existe en nuestro país y es precisamente parte de lo que debemos debe reflexionar.

En el caso del PAN, institución de la que formo parte desde hace más de 20 años, considero que es indispensable, revisar a conciencia cómo ha funcionado el partido los últimos años, como se comportó durante los años que fue gobierno, que logros se consolidaron y que le quedamos a deber a la gente. Me parece fundamental poner en la balanza los resultados de las dirigencias de los últimos 18 años, detectando lo positivo y negativo, para poder iniciar la construcción de una cara nueva del PAN.

La reconfiguración del sistema político mexicano, deja un lugar privilegiado al PAN que no debemos desaprovechar, prácticamente somos el único partido serio de oposición frente al nuevo gobierno. Debe existir un compromiso inquebrantable por parte del PAN actuando con honestidad, no debemos permitir más escándalos por funcionarios públicos corruptos, no más pleitos entre dirigentes en los medios de comunicación. Recuperar la calidad moral es un reto titánico que requiere de la unidad del PAN y de la voluntad de los dirigentes, para ello propongo 5 acciones elementales:

1.- Realizar un proceso formal de análisis de lo ocurrido en el proceso electoral, donde se concreten espacios de debate, abiertos para todos y que permitan identificar errores y aciertos.

2.- Construir en equipo una nueva cara del PAN, es decir, un PAN responsable y reflexivo, cercano a sus militantes y a los ciudadanos, donde no haya vencedores ni vencidos, inclusión total.

3.- Configurar que partido seremos frente al nuevo gobierno partiendo de la premisa de estar de lado de la gente, apoyar todo aquello que beneficie al pueblo de México.

4.- Extirpar todos los rasgos de corrupción y buscar los mecanismos que garanticen que los gobiernos, funcionarios públicos y legisladores emanados del PAN sean honestos y eficientes frente a las necesidades de todos los ciudadanos.

5.- Regresar a los principios básicos y universales que llevaron a la fundación del PAN, como es la búsqueda del bien común y el respeto a la dignidad humana.

Acción Nacional ha enfrentado grandes batallas, tiene amplias posibilidades de consolidarse como una fuerza política competitiva y eficiente siempre y cuando sepamos evolucionar, corregir errores, asumir responsabilidades y nunca dejar de lado la tarea elemental de servir con honestidad a todos los mexicanos.

