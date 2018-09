Política Confidencial Cal y Mayor pone en duda a Edgar Tungüí

• Edgar Tungüí, comisionado para la reconstrucción, encara el reclamo de las organizaciones de damnificados y legisladores que exigen se investigue el conflicto de interés en el que incurrió al aprobar contratos millonarios con el fondo de su comisión a la empresa Cal y Mayor donde trabaja su hermano Carlos, tal como lo reveló La Silla Rota en una investigación en alianza con el HuffPost.

• Jorge Argüelles, diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia, y a quien se le vincula sentimentalmente con la cantante Belinda, fue sancionado por haber encabezado un acto de proselitismo con ella en la zona cero del sismo donde repartieron enseres domésticos en una camioneta con logotipo de Morena. El Tribunal Electoral Federal determinó que se vulneró el derecho de los damnificados a un voto libre, y de paso sancionó al alcalde electo de Jojutla, Juan Ángel Flores, quien lo acompañó en el evento.

• Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, aseguró que ningún funcionario del SNTE se ha reunido con él para abordar el tema de la inseguridad que ha afectado a profesores en fechas recientes. Pese a la emisión de un comunicado de la Sección 52 en el que lamentaron asesinatos y secuestros a los maestros, el funcionario se justificó argumentando que nadie lo ha buscado directamente para atender el tema.

• Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, reapareció –después de un año de estar afuera de la esfera pública– en un evento familiar. Entrevistado por los medios, dijo no estar preocupado por los delitos que le adjudican –entre ellos, enriquecimiento ilícito– y culpó a quien fuera líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, de juzgarlo sin argumentos. El tema que no tocó fue el de su ex fiscal, Édgar Veytia, juzgado en Estados Unidos por su relación con bandas criminales y quien era considerado cercano al ex mandatario.