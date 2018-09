Reik está de moda

Hoy la moda en música pop en México se llama Reik, tres chicos de Mexicali Baja California que han luchado contra viento y marea por seguir avanzando y por lograr lo que les convence, por lograr lo que les inspira y por seguir emocionando a cada vez más gente de nuestro país y de los nuevos países que se suman a la lista de los que reciben su música, “nos sentimos felices de que, de entrada, sigamos juntos.

Es un grupo que lleva junto 13-14 años, que no es normal hoy en día; un grupo de mexicanos, cuando en la industria de la música no necesariamente la mexicana es la de moda. Qué padre estar ahí representando a México con tanto artista tan grande, Ozuna, Wisin, Maluma, J Balvin, todos, mucho colombiano, mucho puertorriqueño, poco mexicano y qué padre poder ser uno de esos mexicanos que está ahí en la pelea”.

Los chicos se ven felices y muy conscientes de que hay que seguir adelante, que falta mucho por pasar. “Hemos trabajado y nos hemos ido preparando inconscientemente para lo que está pasando ahora, insistimos desde el primer disco en hacer canciones diferentes, en hacer experimentos con diferentes géneros, incluso cuando nos decían “no estés inventando”.

Tú sabes que aquí la balada es lo que es, en eso te tienes que enfocar, estamos acostumbrados a talachearle sin tanta repercusión, estamos rayados de lo que está pasando, se supone ya cuando llegas a este punto pues trabajas menos, haces menos entrevistas, platicas con menos gente y nosotros no hacemos menos, hacemos más y lo hacemos mejor, más bien pensado, estamos más preparados”.

Y se nota, se nota que decidieron seguir con los pies en la tierra y seguir sumando como desde un principio, visitando medios, haciendo entrevistas, haciéndolas juntos, tocando y cantado, se nota que se divierten y eso es clave para la continuidad del grupo; además que hoy, con agenda, llena nos cuentan que la emoción no para, sigue como en su primera tocada.

“Estamos yendo a lugares nuevos, estamos conociendo públicos nuevos, conociendo nuevos espacios y nos están abriendo puertas nuevas, es bien emocionante, ahora que estuvimos en Madrid, fue la segunda vez que tocamos, fue el 15 de septiembre, estuvimos en un lugar que fue el doble de capacidad de la primera vez, es un crecimiento sólido, y si antes de salir al escenario hasta lo comentamos “oye estoy nervioso de verdad, vamos a salir y sé que el público está bien prendido y todo, pero sí es un público nuevo para nosotros, sí se siente todavía esa cosita de las primeras veces”.

A eso se le llama pasión, esa que te invade porque estás feliz con lo que haces, esa que hace que todos los días te levantes y digas gracias estoy pleno y así se sienten, Reik está pasando por un gran momento, son un concepto netamente pop y han logrado convivir perfecto con las figuras de la música urbana. “De nuestra experiencia con el mundo urbano es: nadie nos ha dicho que no y sí es cierto que Reik es una banda posicionada y demás, pero al nivel de las colaboraciones que hicimos, por lo menos al principio, nos podrían haber dicho que no, pudieron haber dicho “nosotros estamos en todo el mundo, tú estás en tu pedacito, no me interesa y no. Siempre hay un órale, pues a ver qué sale.

En el mundo urbano es “yo tengo esta plataforma gigante, ven úsala y yo uso la tuya” y nosotros usamos la de él y él la nuestra y así. Entonces se hace una red bien grande”. Como grande es su futuro del cual, aseguran, quieren llegar a ser los número un del país, la banda más importante de México; sueños que se valen, se valen porque están avalados por mucho trabajo por meses en lo que no llegas a casa, por no ver a tu familia, por no dormir pero por no dejar nunca de soñar.

Reik está de moda y sólo esperamos que su lucha siga rindiendo frutos y sigan adelante adecuándose al presente, pero con lo ojos puestos en el futuro.