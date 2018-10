Política Confidencial Durazo justifica sus faltas a sesiones del Senado

• Alfonso Durazo, próximo titular de la SSP en el gobierno de AMLO, tiene bien claras sus prioridades. El también senador faltó a cuatro de las 10 sesiones que se realizaron en el primer mes de la recién estrenada LXIV Legislatura. Menos mal que logró justificar su inasistencia al Pleno: los foros de pacificación y las mesas sobre libertad de expresión.

• Eduardo Venadero, ex director del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) del gobierno capitalino y cercano a Laura Ballesteros, ex subsecretaria en la Semovi, tendrá que explicar dónde quedó el millón de dólares que recibió dicho sistema de la Agencia de Cooperación Ambiental Alemana (GIZ) en 2016 para planear el corredor cero emisiones a lo largo del Eje 8 Sur y que tendría que haber iniciado obras en 2017.

• Enrique Graue, rector de la UNAM, sintió la presión de un grupo de estudiantes que se plantaron frente a sus oficinas y las bloquearon con la amenaza de no retirarse si no se recibía un pliego petitorio. En plena conmemoración de los 50 años de la matanza de Tlatelolco, el rector tuvo que cancelar un viaje a Monterrey para regresar con el fin de atender las peticiones.

• Roberto Madrazo, ex líder del PRI y ex candidato presidencial en 2006, hizo levantar las cejas a más de un panista por sus comentarios y presunto guiño a Andrés Manuel López Obrador de que el tabasqueño habría ganado la elección hace dos sexenios y no Felipe Calderón. La pregunta es quién es actualmente Madrazo en la estructura de su partido o qué intereses busca cumplir en Tabasco, o bien, si con su declaración pretende congraciarse con AMLO y obtener algún beneficio. Lo cierto es que logró colocarse nuevamente en la escena pública.