¡Qué buena vida!

Cuando recibo en mi bandeja de entrada una invitación de parte de Warner Music para ir a un showcase de la Explosiva Banda de Maza, pensé: ¿qué les voy a ir a ver? Pero con detenimiento leo que era la presentación del disco “Un Tributo al sol”, ¿al Sol? O sea ¿a Luis Miguel? En eso tomé el teléfono y le pregunte al director de prensa de la disquera, Erick Moreno, confirmándome que esto era un homenaje a todas esas canciones que son ya éxitos consagrados por el público. Y como dicen, pa' luego es tarde.

Y llegue al lugar situado en el Centro de la CDMX. Ahí nos recibieron con un gran bufete de tacos y bebidas. Toda la plana mayor de la prensa de espectáculos estaba ahí. En serio que me da gusto poder asistir a estos eventos y ver a colegas muy queridos. Y de repente apagan la luz y anuncian que empezara el show. La primera canción que tocaron fue un popurrí, pero nunca imaginé escuchar las canciones de Micky en banda, y la verdad que no se escuchaban mal.

La respuesta de la gente fue inmediata, se levantaron a bailar y a cantar cada una de las canciones, no lo podía creer; aparte esta agrupación arman una fiesta súper prendida, ambienta, interactúan con el público de manera respetuosa. Ahí fue cuando entendí porque están subiendo como la espuma. Felicidades a La Explosiva Banda de Maza, creo que este disco será un éxito en su carrera.

¿Se acuerdan de una película que en el 2003 hizo mucho ruido porque no había escenografía, ni ambientación? Era muy teatral, ¿y que todo el pueblo estaba trazado en el suelo con tiza? Me refiero a Dogville en el elenco estaba Nicole Kidman, Lauren Bacall, Cholë Sevigny, Paul Beattny sólo por mencionar algunos, y que la dirección era de Lars Von Trier. Ahora está todos los lunes en el teatro Helénico a las 20:00 horas.

En ella podemos encontrar a Carmen Delgado, Claudia Ramírez, Mercedes Olea, Ximena Romo Luis Miguel Lombana, Sergio Bonilla, Pablo Perroni, Gerardo González, entre muchos más. La adaptación corre a cargo del estupendo dramaturgo Miguel Cane y la dirección es de Fernando Canek. Dogville nos lleva a conocer a Grace una mujer fugitiva y que decide ocultarse en este pueblo, pero a cambio de trabajos físicos, pero cuando ella no está de acuerdo con esto, ahí surge la amenaza de enviarla con los gánsters que la persiguen.

Tenía mis dudas de ver esta puesta en escena, pero al llegar y sentarme en mi butaca, me dejé de cualquier prejuicio y permití que la obra me llevara. Y pues sí, superó mis expectativas, lograron llevar la esencia de la película. Tengo que decir que esta es la primera adaptación que hay de la cinta en tras 15 años de su estreno. Bravo, bravo, muchas felicidades a todos los que participan y no dejen de verla porque se va el 10 de diciembre.

Hablar de Natalia Sosa es hablar de una de las exponentes más importantes de México, ya sean en las tablas de un teatro, que de un escenario de centro nocturno. Sólo por decirles algo, ella ha estado en el festival OTI y ganó el tercer lugar, ahí no más. Ha estado en las mejores producciones de teatro del país, como “Bésame Mucho”, “Sorpresas”, “Mentiras”, “Timbiriche”, entre otras.

También ha hecho doblaje nada más, ni nada menos que con Walt Disney, dando su voz a los personajes de “Cenicienta”, “El extraño mundo de Jack, Tarzan”, “Toy Story 2”, “Las locuras del emperador” y “Mullan II”. Es muy carismática, sencilla en su trato con el público cuando está arriba del escenario y ¿porque digo esto? Porque su agencia de RP me invito a verla cantar en vivo en un centro de espectáculos del poniente de la ciudad.

La cita era 9:30 pm y en el lugar pude cenar una rica ciabatta. Cuando el reloj anunciaba que eran las 10:00 de la noche, se apagaron las luces y subía la guapa veracruzana a entregar su alma al escenario. Durante más de dos horas nos llevó a recordar esos éxitos que hizo suyos y otros que ya son universales. Fue una velada tan rica, coreando todas sus canciones. Pero en lo personal me faltó “Estúpida”, que ya es un clásico en ella. Pero ahora no sé cuándo se volverá a presentar así. Pero lo que sí sé es que, pronto la veremos en “Consígueme una vida” que a partir de este viernes la pueden ver en el teatro Milán y otra de las sorpresas es que también estará en “Cats” alternando con su paisana Yuri en papel de Grizabella

