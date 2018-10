La renovación del PAN

El próximo 11 de noviembre los panistas del país elegiremos a la nueva dirigencia nacional del PAN, que tiene como misión reconstruir a la institución y reinsertarla en la ruta de los principios y valores que durante años marcaron su rumbo. Una de las alternativas para dirigirlo es la fórmula encabezada por Marko Cortés y Héctor Larios, una combinación de juventud y experiencia que buscará conformar una institución fuerte y sólida, capaz de enfrentar los nuevos retos para México.

Les comparto que somos siete integrantes de la planilla que acompañamos a la fórmula de Marko y Héctor, convencidos de la necesidad de trabajar arduamente por la UNIDAD y la RECONCILIACIÓN dentro del PAN, con estos pilares podremos consolidarnos como un partido propositivo, comprometido con la gente, crítico y abierto al diálogo, que busque un mejor futuro para las familias mexicanas.

En este mes de campaña será fundamental escuchar a todos los panistas y ciudadanos que ven en el PAN al único partido político que será una verdadera oposición al nuevo gobierno y además tenemos el enorme reto de demostrar con hechos que en los once estados de la República que gobernamos sabemos hacerlo y para ello debemos comunicarlo adecuadamente.

Haremos una campaña interna basada en propuestas, respeto y reconocimiento de quienes compiten en este proceso.

La unidad es indispensable para que Acción Nacional recupere la confianza de la gente por ello debemos primero reconocer los errores que se han cometido, actuar con responsabilidad y corregir todo aquello en lo que hemos fallado. Como dirigencia escucharemos al panismo y tomaremos decisiones de manera conjunta, nunca más decisiones unilaterales, toda decisión debe estar orientada al bienestar del pueblo de México.

Queremos ser una dirigencia incluyente, que escuche a todos con el objeto de reestablecer la democracia interna del partido, no podemos demandarla al exterior cuando no existe al interior. El PAN debe ser un partido de puertas abiertas, donde los ciudadanos libres puedan participar, no más grupos que cierren la puerta a la participación de los ciudadanos. Una de las principales tareas como dirigencia nacional será recuperar nuestra identidad, basada en el respeto a la persona y ejercer con honestidad el gobierno.

Lucharemos contra todo acto de vorágine autoritaria, no permitiremos que el populismo acabe con la voz del pueblo, haremos una defensa férrea a la familia, la propiedad privada, las garantías de inversión y las libertades religiosas, de expresión y de prensa. Los ciudadanos encontrarán en el PAN a un partido fuerte, honesto, incluyente y que defienda la libertad.

Tenemos clara la experiencia de Venezuela y no permitiremos bajo ningún esquema que se instale en México un régimen que acabe con la libertad, si bien seremos respetuosos y abiertos al diálogo, acompañaremos las propuestas que busquen el bienestar de todos. No aceptaremos de ninguna manera que se acabe con la democracia, la división de poderes y la libre manifestación.

En nuestra cancha también seremos implacables contra el autoritarismo y la corrupción por ello no permitiremos que gobernantes, legisladores y funcionarios emanados de Acción Nacional actúen en perjuicio de la gente, procuraremos la formación y capacitación de panistas honestos, el objetivo será representar a todos por igual, sin excepciones. La ruta para recuperar la confianza de la gente es la honestidad, unidos en la dirección correcta pondremos de pie al PAN. Con Marko Cortés, Héctor Larios, Gina Cruz, Sonia Rocha, Miguel Yunes, Wendy González, Víctor Hugo Lozano y Ale Reynoso no tengo duda de que Acción Nacional será una mejor institución. Trabajaremos con mucha fuerza por todo el amor que le tenemos al PAN.

