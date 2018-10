Mundial del auto en París cierra con un millón de visitantes

La ciudad que vio nacer a los vehículos, de las primeras en tenerlos en las calles y la única con un auto show de 120 años, culminó este fin de semana a su más reciente exposición automotriz.

Los números hablan por sí solos: supera el millón de asistentes –según su organizador– y es el más visitado del mundo. En estadísticas, Fráncfort, en 2017, llegó a 810 mil y el de Ginebra a 660 mil; con lo que la ciudad de la luz sigue siendo el lugar en donde los consumidores se acercan más a este tipo de exhibiciones, aunque la ausencia de varios fabricantes en muchos de los shows a nivel mundial ha ocasionado un cambio en la herramienta de promoción de un salón del automóvil.

Aún así, París nos dejó un mensaje especial a los mexicanos: la Serie 3 quiere seguir siendo el líder en su segmento en cuanto a manejo sport en un sedán y se hará en México. San Luis Potosí ya lo ensambla en preproducción para pruebas y estará cerca de tener las de venta antes de que inicie el verano 2019. En tanto que la venta puede empezar antes con vehículos ensamblados en Alemania –la segunda sede donde se hará– la tercera será China, pero ahí el vehículo tendrá algunas otras configuraciones.

El segundo mensaje claro es que todo va a la electricidad a pasos agigantados, pero este desarrollo no llevará pocos años, sino que se evaluará con todos en el mercado, con autos normales, pero con versiones eléctricas y ya no los eléctricos que habían salido con diseños distintos; esto ha llegado y seguirá su crecimiento.

Dentro de esta conclusión eléctrica, la era digital está al 100 dentro de los vehículos. Ésta sí se irá haciendo cada día más común, en donde las pantallas son el medio de comunicación y no los medidores habituales del tablero; todo son dos pantallas para que usted tenga la información.

Por otro lado, las armadoras entran en un nuevo negocio del que poco se ha hablado, la tendencia de los asistentes personales dentro de autos es cada día más fuerte y éstos escuchan y reciben órdenes, como encender el radio o bajar la temperatura. También habrá consejos para cuando el auto detecte que el conductor está somnoliento o alerte de algún peligro. Cada día se alimentarán más de sus hábitos y le ofrecerán reservaciones en restaurantes o servicios adicionales que usted necesite solventar y el asistente le hará la vida mas fácil; todo ello con la preparación de los autos para conectarse a la red, usar los datos del teléfono y además dar acceso único a usted como conductor.

La tecnología llegó a la industria automotriz

Y quizá debo mencionar que es el primer año donde en París también se lleva a cabo la reunión de todo lo que tiene que ver con la tecnología de conectividad –la parte europea del Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas– que cuando asistí había mucho más gente interactuando y visitando que en los propios pabellones de marcas de autos. El tema de mayor importancia es que ya se no vivirá ningún auto show sin la parte tecnológica, ni el CES sin tomar en cuenta a la industria automotriz. Veamos en el auto show de Fráncfort de 2019 qué harán en este sentido.

Llegan autos nuevos

Volvo nos habló de su S60 que llegará pronto a los distribuidores de la marca. Un auto con manejo semiautónomo, sobre todo en carretera; espere mucho más de Volvo en 2019, están imparables en nuevos modelos y agencias.

Esta semana Ford avisará de su nuevo Figo, versiones, precios y prueba de manejo, un auto que seguramente será fundamental para mantener sus niveles de venta, aunque la armadora en Estados Unidos ha dicho que se concentrará sobre todo en la próxima década en camionetas, pick ups y el Mustang.

Los que no vienen

Para quien se haya preguntado, en Europa hay una nueva Touareg, una camioneta que ha fascinado a clientes que ahora son fieles. La mala noticia es que esta nueva generación no está planeada para México, así que, si quería la nueva Touareg, VW le dará otras opciones, pero no ésta. La otra que no viene a México es la pick up de Chevrolet –la Silverado– en su versión de cuatro cilindros.

