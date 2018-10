No cabe duda que nada es mejor que vivir en constante aprendizaje. Cuando recibí la invitación para participar en la entrega de premios Eliot Awards, estaba seguro que sería una buena oportunidad para aprender, para conocer y experimentar la nueva comunicación, la que no se da en la tele, la que no se difunde en la radio, ni se lee en los periódicos, la comunicación que se trabaja muchas veces en casa, que se graba con celulares y que se diseña para las nuevas generaciones, los que consumen entretenimiento a través de su celular, de la tablet de su mamá o de la computadora de su papá; los protagonistas son los nuevos ídolos y la audiencia representa a los nuevos espectadores, son escandalosos, traen ambos una energía especial, de esa que se desborda, es por eso que los premios Eliot hoy representan una entrega seria, con credibilidad, historia, en donde ya no solo participan personajes de la industria digital mexicana, ya vienen del resto de Iberoamérica, ya están los mejores del mundo de habla hispana.

En la actualidad, el Eliot se ha posicionado como una referencia dentro del mundo del entretenimiento digital, pues se dan cita más de 400 personalidades de redes sociales, de la cuales reinan Instagram y Youtube. Hay música, importantes medios de comunicación cubriendo la nota y personalidades del periodismo, la radio y la televisión. Es un hecho que este evento es ya un fenómeno mediático cuyas características lo hacen único, su transmisión es en Internet, la cobertura base se hace con medios digitales, no importa el numero de categorías ni los nominados en ellas, porque me da la impresión de que todos ganan, todas suman para que sea un gran evento y éste fortalezca a la industria de la que todos son parte; además, a simple vista, no se notan fuertes rivalidades, al contrario, hay camaradería entre todos, parecen estar dispuestos a no parar la conquista por la audiencia que hoy esta creciendo con ellos y que seguro, conforme pasen los años, estarán metidos en el contenido que estos generadores sigan produciendo.

El ganador de la categoría que marcó al líder digital del año fue Luisito comunica, el cual cuenta con 18 millones 797 mil 218 suscriptores en su canal de Youtube y del cual sus videos son vistos por millones, al grado de estar muchos de ellos superando la audiencia de programas nacionales de televisón abierta. Es increíble de verdad la forma en cómo este personaje es ya uno de los generadores de contenido más importantes de Latinoamérica.

Debo destacar la extraordinaria conducción de otro completo comunicador, Roger Gonzalez lo hizo de maravilla, es un chico que hace de todo como se necesita ser hoy en día para destacar en el entretenimiento, hace radio, tv, teatro, canta, baila y conduce siempre con un alto grado de exigencia para seguir sembrando camino en el camino que lo debe llevar pronto a ser el número uno de México.

Felicidades a todos en los Eliots Awards, creo que lograron con mucho trabajo hacer un sólido proyecto al que le falta poco para ser de talla mundial.