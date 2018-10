Devlyn alerta sobre el espectro de luz azul

El excesivo uso de los teléfonos móviles, tabletas, computadoras y pantallas de plasma que emiten dicha luz, está provocando un alarmante aumento de miopía en el mundo

Más del 40% de la población en México padece alguna discapacidad visual. Es decir, este 40% de la población podría ver mejor con unos lentes. Esta misa proporción de la población no podrá tener una calidad de vida ya que esa miopía no les permite ser productivos laboralmente o académicamente. La solución es sencilla: realizarse un examen de la vista y no auto diagnosticarse.

Con más de 80 años en el mercado y con una red de mil 100 sucursales operando en el país, Ópticas Devlyn, que encabeza Melanie Devlyn, realiza una auténtica cruzada para concientizar a la población de que se atienda su vista, aunque ello implique regalar los exámenes.

La recomendación es realizarse una examen de vista “20 20” (que es la medida en pies para alcanzar a ver claramente), y una vez que se sabe el diagnóstico, adquirir sus lentes con la graduación adecuada. Así de sencillo. Pero no lo es. Resulta que a nivel mundial, en el marco del día mundial de la vista, las ópticas hacen los exámenes de la vista sin costo y aun así no acuden los que realmente requieren anteojos.

Para Melanie Devlyn, hay una relación entre la calidad de las personas en función de la calidad de su vista pues sostiene que hay estudios que indican que un 35% de las personas son menos productivas por que no cuentan con una vista saludable. En el aprovechamiento escolar la proporción es la misma y va en aumento pues cada vez más el uso de teléfonos celulares, tabletas y las grandes pantallas de plasma dañan la retina ya que estos productos antes no estaban en nuestros hábitos.

Esas pantallas emiten una luz denominada “Espectro de Luz Azul”, la cual está repercutiendo en la visión de las personas. Cada vez más se le asocia a esta luz, la miopía que padecen más personas en el mundo. Incluso hay países donde el 90% de su población tiene miopía como Japón.

Por eso en el Foro Económico del Mundo en Davos, Suiza, se aborda el tema de la miopía como un problema de salud pública con alarmantes índices de incidencia. La Fundación Devlyin apoya este año a 100 mil personas de escasos recursos para obtener su anteojos en donde por un costo simbólico se le otorgan lentes en diferentes lugares del país y distintas jornadas de salud. Esta fundación trabaja de la mano con Fundación Cinépolis para la operación de cataratas para adultos mayores de escasos recursos y apartados poblados sin acceso a servicios básicos.

Una Expo Ganadera muy visitada

Este año la Expo Ganadera, que preside Adalberto Velasco Antillón, espera la vista de medio millón de personas. Se dice fácil y suena romántico pero para entender y acreditar dichas proyecciones habrá que echar un ojo a los números del Gigante Agroalimentario que es Jalisco.

Jalisco es el principal productor de leche del país, es decir, 100 mil litros de leche al año o sea más del 20% de la producción nacional. En materia de carne de res, Jalisco es el 2º productor; de pollo es el primer productor y el tercero en producir miel. En la producción de huevo, Jalisco ostenta el 54% de la producción nacional. Con estas credenciales es muy probable que las proyecciones sean absolutamente verídicas.

Y aunque siguen analizando si se mudan de sede o se mantienen en el actual recinto de Tlaquepaque, lo cierto es que es evidente que la oferta ya está totalmente rebasada ya que se requiere de un Plan B para llevar este circo ganadero a otra estratégica zona, pero no es fácil consensuar a este oneroso gremio ganadero.

Y aunque los números son alentadores, esta Expo Ganadera que la integran 103 mil ganaderos de 140 asociaciones, llegan con la preocupación del incremento de la inseguridad en el campo con el robo de cabezas de ganado ya que hay reportes de 20, 30 y hasta 80 animales hurtados en sus propias granjas. Un panorama donde la Unión Ganadera Regional de Jalisco hace un enérgico llamado a la próxima administración a que tome con seriedad el problema.