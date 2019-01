Tres hermanas, un agasajo en escena

Antes de que se me olvide, porque son vacaciones y ya saben, solamente me dicen “tendrás días libres” y me olvidó de mi compromiso con ustedes. Les voy a recomendar una obra que está increíble y no solamente por su complejidad, ni por su autor que es el ruso Antón Chéjov, que ya es garantía de que veremos una obra de gran calidad.

La obra se llama “Las tres Hermanas” con un elenco majestuoso, que en los roles protagónicos esta Arcelia Ramírez, Maya Zapata y Emma Dib. Ellas hacen un regocijo sobre el escenario. Pero, aquí lo interesante, déjenme contarles, la escenografía son más de 50 sillas de distintas formas, colores y materiales, y también un sofá.

A parte, el vestuario, no hay, cada quien viste como salió de su casa. Parece que estamos viendo un ensayo o una lectura, pero de momento, uno piensa: “los estoy viendo tal como son”, ¿no sé si sabré cuándo estarán actuando? Y en un instante ya estás dentro de la historia, viviendo con la emoción de cada uno de los personajes, la cual te lleva al filo del asiento.

Me gustó esta puesta en escena. Pero, sí deseo subrayar que no necesito ver a Anahí hacer el mismo papel de siempre, con su acento argentino me saca de contexto. Porque estamos hablando que es Rusia.

¿Y de dónde se les ocurrió que alguien hable así y gritando? He visto a Anahí Allué hacer varios personajes montados en el mismo personaje. Pero en fin. Sólo es una observación. Se presenta hasta el 10 enero en el teatro Milán, con funciones de lunes a domingo como se hacía antes. No se la pierdan

Me da mucho gusto ver obras en que participen primeros actores, en las cuales demuestran porqué se están convirtiendo en leyendas y son unos verdaderos monstruos del escenario. Y más de que la temática hable de que todos a cualquier edad podemos ser felices; solteros, divorciados, viudos, vivir la vida al máximo.

La puesta en escena que les voy a platicar es de “Solteras, maduras y desesperadas” con Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Raquel Pankoswky y Maribel Fernández. Uno sólo tiene sentarse en su butaca y dejarse llevar por estas cuatro estrellas de la televisión y disfrutarlas con lo mejor que saben hacer, actuar y con su talento, contagiar al público con su energía y alegría.

Y el atractivo visual para todas las damas es el actor Pedro Prieto, que dejará a más de una con la boca abierta y que va picando piedra, poco a poco demostrando que es un excelente actor. Esta obra se presenta de martes a domingo y por favor no deje de verla y recomendarla. Lleve a la mamá, a la hermana, la suegra, etc… de seguro les inyectará vida y ganas de vivirla.

Mis queridos amigos les quiero agradecer por leerme semana a semana y aportarme, corregirme o decirme qué no les gustó mi crítica. Este 2018 fue cuando tuve la oportunidad de que nos conociéramos a través de Publimetro. Creo que nunca había escrito tanto de lo que más me gusta hacer. Espero que este 2019 les cuente de más cosas y todo lo que viene. Les mando un enorme abrazo que este nuevo año esté lleno de salud y abundancia. Atentamente: este humilde reportero