Breve diccionario de las redes sociales

Para ser leído con: “Future Club", de Perturbator

Los diccionarios mienten: no se saben adaptar a la celebración del tiempo en un momento en el que es imposible hacer una lectura lineal de la realidad.

Por eso, y como cada día es un posteo, salvemos el honor replanteando significados y tendencias.

Troll – Facultad que tiene un extraño enemigo de reflejar no sólo los defectos de un posteo, sino las virtudes de una arena de libre expresión. Aguafiestas. Libnrepensador malaondista. Orilla del pan de caja.

Instagram – Espacio en la que todo es hermoso y cool. La tiranía de la imagen al servicio de la proyección neurótica.

FML – Fck my Life. Ruta terapéutica que tiene por objeto verse en un espejo, pero eso sí, gritándolo al mundo.

Like – Moneda de cambio por la cual se hará lo que se tenga que hacer, desde escribir estupideces, fotografiarse el trasero y olvidar no sólo la dignidad, sino la condición de sapiens.

Bio – Espacio de distinción para hablar de uno, en donde por cierto, se acentúa el desconocimiento propio.

Trend – Ceremonia de 10 minutos en la que todo mundo es secuestrado por lo que todo mundo piensa que es importante. En realidad: no hay manera de quedarme out.

Seguidores – Degradación evolutiva de quien escribe tonterías asumiendo que va a haber quien las aplauda.

DM – Direct Message – Ingeniosa puerta para escribir como quien realmente es.

IMHO – In My Humble Opinion. Postura no solicitada, menos aún, humilde.

Twitter – Red social para afilar navajas, quejarse y pretender estar puntual y cabalmente informado.

TIL – Acrónimo para "Today I Learned", en el que visiblemente no se ha aprendido, siquiera, a escribir de manera completa una idea. Muestra al mundo de que uno es capaz de aprender algo.

Muro – Revelación paralela de tu propia vida digital, o al menos la que te interesa proyectar en beneficio de tus propias ceremonias.

DAE – Does Anyone Else. Pregunta en voz alta para saber si uno es el único ser llevando a cabo algún proceso de heroicidad plausible.

Comemnts – Tributo que se paga a un posteo con el fin de subrayar lo popular que es el autor, sin realmente importar si se trata de una posible conversación.

YOLO – You Only Live Once – Arte cursi de provocar al destino al usar tu tiempo para administrar nimiedades, a pesar de subrayar su fugacidad.

Influencer – Aspirante al reflector que ha probado que bajo uno, pierde piso.

Facebook – Red que se hace millonaria con el contenido de millones de redactores a los que no se les paga un centavo.

FTFY – Fixed That For You. Aderezo de superioridad, siempre necesario en cualquier nucleo social.

Posteo – Entidad que gobierna el deseo de ser popular, aunque sea con extraños.

Ego – Motor y carretera de la mayoría de los impulsos que terminan en redacciones sociales.

GIF – Recurso gráfico ochentero que evidencia que se nos acabaron las ideas.

Dedo – Objeto de estimulación al servicio de la pantalla.

AMA – Ask Me Anything. Favor del destino con el que alguien ocupa su tiempo en preguntar si alguien más tiene preguntas para él.

MFW – My Face When. Enfermedad postrante causada por mostrar al mundo la cara que hiciste frente a una situación hipotética.

Nomofobia – Enfermedad que consta por experimentar ansiedad cuando a uno se le olvida el celular.