Política Confidencial Germán Martínez tendrá que cumplir promesa del “me canso ganso”

• Germán Martínez, director general del IMSS, estuvo de plácemes ayer en su tierra, Michoacán. Al lado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció el plan para el instituto en el sexenio. Todo muy bien, pero hay algo que preocupa: a más de un mes no hay responsable del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública. No hay auditor. Y urge, pues son millones los que se manejan en contratos para medicinas, ambulancias, entre otros insumos. Y AMLO dijo que “me canso ganso” que se acabó esa corrupción en el IMSS.

• Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lanzó una advertencia. Quien no dé a conocer sus bienes públicamente no podrá trabajar en su gobierno. Y a todos los niveles, incluidos familiares. ¿Cómo le harán si la ley no obliga a ello? La ley obliga a presentar declaración de bienes, pero no a hacerlos públicos. ¿O se va a incluir en la Constitución moral?

• Carlos Slim tiene una tarea importante para este 2019: la división de Telmex y Telnor. El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió en 2017 dicha separación debido al peso mayúsculo (monopolio, pues) que tenía en el mercado de las telecomunicaciones. Nos cuentan en el sector que si se hace efectiva este año habrá beneficios para todos.

• Bernardo Bátiz se apuntó para la Fiscalía General, lo mismo que Alejandro Gertz. Son más los aspirantes, pero lo más probable es que la 4T se decante por el ex panista, nos insisten. El próximo 16 de enero habrá un periodo extraordinario, por lo que el plan va conforme a lo planeado para la Fiscalía.