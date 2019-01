La burra no era arisca, la hicieron a palos

Es innegable que estamos necesitados de transparencia sobre todo lo relacionado con los y las funcionarias públicas de cualquier nivel de gobierno. “La burra no era arisca sino la hicieron a palos”, dice el refrán popular ante una gran verdad que debemos admitir: a estas alturas del partido las nóminas de la administración pública son sinónimo delincuencia organizada y legalizada.

Fuerte y triste, pero esa es la realidad. Me ha tocado entenderlo este año de haberme metido a la política. La gente desconfía que si tenemos lo que tenemos sea porque lo ganamos como cualquier otra persona en el país: trabajando honestamente. Por eso, existe un clamor popular que insiste en que declaremos los bienes que tenemos.

Esto no debería confrontarlos con temor alguno porque debería ser normal tener o no tener bienes y que esto no fuera indicador alguno más que el trabajo. Pero en este país ese indicador se presta al juego político que a su vez juega a generar desconfianza. Malo si tienes algo y malo también si no lo tienes. Porque lo que está en la mira va más allá del enriquecimiento ilícito. Estriba en la credibilidad. Por tanto, considero que aunque hoy es también un riesgo para los funcionarios la declaración de bienes, ésta es una “acción afirmativa”, es decir, puede abonar a recuperar la confianza porque demuestra que no se tiene nada qué temer.

Pero por otra parte, no debe ni debiera ser en el futuro un único indicador para la transparencia. Porque entonces, lo único que generamos ante una sociedad que necesita fortalecer sus lazos de confianza, mayor desconfianza. La transparencia necesita entonces de alimentarse de más información que vaya sobre el trabajo que les compete a los funcionarios, sus resultados, las instituciones, direcciones, coordinaciones o actividades a cargo.

Para no generar más miopías pensando que los votos de pobreza o de nula acumulación de bienes demuestran algo, ¿acaso no Peña Nieto pudo demostrar que la Casa Blanca no era suya? Bueno, a eso me refiero.

