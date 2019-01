MVStv ya es televisión abierta y se renovó

Me da mucho gusto que la televisión se renueve, procure nuevos contenidos, esté a la vanguardia. ¿Por qué digo esto? Porque así todos ganamos. Éste es el caso de MVStv que, por si fuera poco, ya es señal abierta a través del canal 6.1 para el área metropolitana y en Monterrey en el canal 12.4. Ah, pero se preguntarán, ¿ya quitaron a los conductores con los que nos identificamos? ¡Pues no! Ahora el programa de Tu Casatv ya no será la revista vespertina, sino que pasará a ser el matutino del canal.

Seguirá mi querido Patricio Cabezut, pero se sumarán al proyecto las guapas Raquel Bigorra, Michelle Vieth, además de Antonio Aguirre y Carlos Trillo. Imagínense, aparte de un gran atractivo visual, tendrán mucho contenido, en verdad me gusta la idea. Por otra parte, en Bla, bla, show continúa la bella Mónica Noguera, Vielka Valenzuela y Claudio Rodríguez, quien se integra es nada más y nada menos que Fernando del Solar.

En verdad este Fer tiene una sangre tan liviana y un ángel que cautiva a cualquier público y no dudo de que harán un súper equipazo en donde nos enteraremos de lo más relevante del medio del espectáculo. Otro ícono de esta televisora es el Almohadazo, conducido por la excelente periodista Fernanda Tapia.

Éste es un night show con entrevistas, reportajes, musicales, etcétera. Pero a alguien se le ocurrió que incursionara la ex modelo Carmen Campuzano con una sección llamada: Ebria, sola y devastada; yo muero por ver esto. Ah, se me olvidaba que ya no tendremos que esperar casi a media noche para verlos, porque ahora su horario será de 20:00 a 21:30 horas. ¡Qué agasajo!, ¿no creen?

Y también tendrán un programa de concursos conducido por Yuliana Peniche e Íkaro Atón que se transmitirá todos los martes a las 18:00 horas. O sea nuestros amigos de MVStv ahora sí se volaron la barda, renovaron todo y echarán la casa por la ventana. Eso sí es tener ganas de ser diferentes, arriesgarse y a ganar televidentes con esta gran propuesta. Felicidades y estaremos pendientes de todo lo que pase en este canal.

Ahora, pasando al séptimo arte, les quiero recomendar una película que en verdad es una caricia al alma y que llega a tocar muchas fibras del corazón. Me refiero a La vida misma. Ya me habían comentado que era una estupenda cinta, pero la verdad es que se quedaron cortos. La historia comienza en Nueva York, donde una joven pareja se enamora desde la universidad y años después esperan la llegada de su primer hijo, pero por azares del destino no logran conocerlo.

Entonces no para ahí la cosa, después, la misma historia te lleva a España en donde te comienza a contar otra muy diferente y que al cabo de los años te das cuenta que es la misma. El director Dan Fogelman se aventó un diez con esta cinta porque les juro que no hubo nadie que no llorara en la sala. Nada más escuchabas el sollozar cuando terminaba.

Refleja la condición humana con sus peligros y recompensas de la 'vida misma', plasmando sus complicaciones, llevándolas de la mano con amor, humor y ficción. Y nada más chequen el elencazo: Olivia Cooke, Óscar Isaac, Antonio Banderas, Olivia Wilde y Annette Bening. ¡Esta película no se la pueden perder!

Que grato es poder reunirse con amigos entrañables, abrazarlos y fortalecer los lazos que nos unen. Eso me pasó en una cena en el famoso Agapi Mu con el selecto grupo de las divas de PpZepeda donde celebramos el cumpleaños de Blanca Guerra y dar la bienvenida a la talentosa Pilar Boliver a éste.

El otro cómplice fue León Faure que, como siempre, agasaja con una comilona de aquellas. Entre las presentes estaba Mónica Dionne, Silvia Carucillo, Luisa Huertas, Zaide Silvia Gutiérrez, Laura Luz, Aleyda Gallardo, Mercedes Olea, Pilar Ixquic Mata, Rosa María Bianchi, Guillermo Pineda, Luigi Maccota, Marco Barrera y, para sorpresa de todos, Lord Selfie les trajo desde el Oriente, aunque un poco tardío, a los Reyes Magos. Y a cada una les dieron un detalle. Bueno, la cena se prolongó hasta las altas horas de la madrugada en casa de Laura Luz. Genial reunión y otra vez se lució Pepe al apapachar a sus queridísimas divas.