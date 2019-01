Breve diccionario de la superioridad moral

Para ser leído con: “Moral of the Story", de Watsky

Los diccionarios mienten: no se saben adaptar a la celebración del tiempo en un momento en el que es imposible hacer una lectura lineal de la realidad.

Por eso, y como cada día es un oportunidad para mostrar tu arrogancia, salvemos el ego replanteando significados y tendencias.

Correcto – Quien cumple los designios de su pequeño dios y en ocasiones sube al monte Olimpo a negar la existencia de quien opine diferente.

Doble moral – Confianza en los brazos de quien ostenta convicciones puestas en cimientos a modo. Esquizofrenia social.

Juicio de valor – Extremo al que uno es orillado por el simple hecho de existir en un mundo en el que todos somos diferentes. Necesidad vital que emerge a partir de la urgencia de validación. Post-it mental que dispara constantemente, sobre todo aquello que percibe.

Endiosamiento – Explicación por la cual el esto de la especie está equivocada respecto a lo que sea, aunque sea evidente.

Polarización – Vocación de quien se siente superior y se despega de la virtud, sólo porque ya le queda chica, a diferencia del bando que eventualmente tendrá que ser convertido. Sin importar las circunstancias.

Progresismo – Dote natural que permite creer que mi cosmovisión es única y es la correcta, aunque corra el riesgo de ni siquiera entender el destino del concepto "progreso".

Condena social – Voz que de la causa emana para consolidar su posición. Hable y parezca como sus compañeros. Condene lo demás.

Valores – Dotes naturales que están ahí para molestar al prójimo, cuestionar a quien se enreda en ellos y burlarse cuando pretende seguirlos.

Pedestal – Momentánea lonja de la tierra que ayuda a poner arriba lo que tendría que estar muy abajo.

Seguidores – Funcionarios utilitarios que con frecuencia dicen apoyar la causa de quien ostente el poder. Aquel que no tiene favores que otorgar, que no sea un like, un aplauso o la ciega convicción de estar mejor.