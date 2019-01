Una migración con rostro humano

Las caravanas migrantes han estado presentes año con año en nuestro país, pero es a partir de 2018 que tomaron mayor relevancia por la falta de estrategia y de tacto político del gobierno federal saliente que derivó en imágenes de vergüenza nacional, en las que se veían a los policías tratando de contener a cientos de migrantes que, entre desesperación y enojo, intentaban atravesar la frontera sur de México.

Los últimos días, una nueva caravana de migrantes ha iniciado su ingreso y tránsito por nuestro país, esta vez las condiciones son diferentes, pero aún siguen siendo insuficientes los esfuerzos por atender un fenómeno social natural que se ha convertido en un problema para la actual administración estadounidense.

Desde Acción Nacional siempre se ha impulsado que, la política migratoria en nuestro país no esté enfocada únicamente en la seguridad, sino que a su vez debe de tener un alto contenido de Derechos Humanos, pues siempre nos pronunciaremos por la dignidad de todos los migrantes que cruzan nuestra frontera sur.

En el marco de la reunión del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, los Cancilleres de El Salvador, Guatemala, Honduras y México anunciaron el “Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica” con la intención de construir una Centroamérica más próspera y segura, y poder mitigar las causas de la migración. Para poder lograr lo establecido en dicho Plan, se destinarán 30 mil millones de dólares en los próximos cinco años. El Gobierno anunció en su momento que, durante el primer trimestre de 2019, se darían a conocer los pasos para la implementación por lo que estamos al pendiente de las propuestas que se presentarán.

A pesar de lo anterior, el gobierno federal debe ir más allá de las acciones temporales para atender el problema de raíz; las principales razones del incremento de los flujos migratorios son la pobreza y la violencia que se vive en la región, por lo que México debe retomar su vocación de liderazgo en temas de importancia mundial y ser el interlocutor entre los gobiernos de esos países proponiendo un verdadero plan de acción que propicie una frontera segura y próspera, sólo así se podrá desincentivar que tanta gente tenga que abandonar sus países.

Por otro lado, el tema migratorio se vuelve complejo cuando además de ser un país por el que miles de migrantes transitan, somos origen de millones de migrantes. Según un estudio de Pew Hispanic Center, de los 10.7 millones de migrantes indocumentados, 5.4 millones son mexicanos mientras que 1.85 son originarios de Centroamérica. En ese contexto, las constantes hostilidades del gobierno estadounidense han puesto en jaque al gobierno mexicano, tanto al de Peña Nieto como al de López Obrador, y expuesto su poca o nula capacidad de reacción ante lo que es una hostilidad permanente. Recordemos que hoy el gobierno estadounidense se encuentra paralizado porque Donald Trump exige al Congreso recursos para empezar la construcción del muro fronterizo lo cual ha sido negado por los demócratas.

Sin embargo, por parte del gobierno no hay declaraciones contundentes que defiendan los intereses de los mexicanos en territorio de la Unión Americana, sino un tibio y vago posicionamiento que dan más oxígeno al gobierno estadounidense que a nuestros migrantes mexicanos. Es necesario que se siga impulsando un trabajo en conjunto con la comunidad internacional, para no sólo crear soluciones de manera temporal para el arribo de las caravanas migrantes y su posterior permanencia en la frontera norte. Además, es imperante no olvidar que son el sector más vulnerable a la delincuencia organizada.

En resumen, para atender el tema migratorio en nuestro país es necesario que el gobierno federal se allegue de expertos, trabaje con asociaciones civiles y que se establezca una estrategia integral que incluya la atención sostenible de las personas en tránsito, la instrumentación de programas que contengan el margen de maniobra de los grupos delincuenciales centroamericanos y acciones encaminadas a generar oportunidades para que las familias no vean en la migración la opción para buscar mejores condiciones de vida.

López Obrador les prometió visas de trabajo para construcciones tales como el Tren Maya, pero aquí la pregunta obligada es ¿Cómo va a solventar el gobierno federal una vida digna para los migrantes que así lo soliciten? Pregunta que dejo al aire, pues está claro que en el poco tiempo que lleva en el gobierno la improvisación se ha vuelto su sello característico.

