Ausencia de AMLO en Davos tendrá implicaciones en el ámbito económico, industrial y de seguridad

Sin duda alguna, el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, es muy importante para los países, dado que reúne a los principales mandatarios de organizaciones internacionales, dirigentes, líderes de empresas y personas de reputado prestigio a nivel mundial para analizar los principales retos, oportunidades y las principales tendencias económicas y sociales a nivel global.

El presidente de México anunció que no participará en tan importante evento dado que sus responsabilidades como mandatario le demandan su presencia en nuestro país; no obstante a lo anterior, enviará una delegación encabezada por la secretaria de Economía , Graciela Márquez, y el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, entre otros.

Lee también:

La ausencia de Andrés Manuel López Obrador tiene implicaciones importantes, dado que es el primer foro que se realiza durante su gestión iniciada el pasado primero de diciembre y era una oportunidad inmejorable para posicionarse como mandatario mexicano, tener presencia y establecer relaciones internacionales como líder de nuestro país, buscar inversiones y hacer negocios.

Asimismo, este Foro Económico tiene trascendencia porque su principal objetivo es el análisis del panorama internacional y la identificación de retos, desafíos y oportunidades para cada uno de los países; de ahí que la ausencia del presidente implicará que no tenga la oportunidad de participar en estas tareas e intercambiar opiniones en el ámbito económico, industrial y de seguridad.

No te pierdas:

Finalmente, respecto de la postura neutral del presidente López Obrador en relación con su similar de Venezuela, Nicolás Maduro, quiero comentar que existen países que no reconocen su gobierno por ser “dictatorial”, pues la elección llevada a cabo en mayo de 2018 fue señalada internacionalmente como ni libre ni justa ni creíble, sin embargo, respecto del Foro de Davos, no tiene consecuencias importantes esta postura, cuando menos no visible.

Lo más visto en Publimetro TV: