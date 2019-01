La guerra de AMLO

El gobierno que inicia funciones generalmente tiene grandes oportunidades en comunicar en favor de sus acciones, de alguna manera la coyuntura de inicio siempre les suele ser favorable a los presidentes, en este caso a Andrés Manuel López Obrador. No es un fenómeno aislado o únicamente de la administración actual, así fue con Felipe Calderón y la estrategia para el combate al narcotráfico y Enrique Peña Nieto con el Pacto por México.

El inicio del gobierno de López Obrador ha encontrado retos importantes. De manera estratégica o no, el combate al robo de combustible parece ser el hilo fundamental en lo que quiere proyectar ante la sociedad. Al igual que en las estrategias de los ex presidentes nadie puede estar en contra de ello, nadie puede estar en contra del combate al huachicoleo, al narco o en contra del progreso del país.

Al igual que con los ex presidentes el análisis o la crítica fundada vendrá después de meses o años, veremos si la razón la tiene AMLO o si se equivoco en su estrategia y diagnóstico, pero eso no lo podremos saber en este momento, sino en el futuro. Hoy podremos estar o no de acuerdo en el inicio de sus acciones, pero tampoco podemos negar o afirmar que es lo correcto, probablemente lo más valioso es que el mandatario está tomando decisiones.

Los primeros pasos en la estrategia del combate o guerra contra el “huachicol” son, al menos, cuestionables. Por momentos hemos tenido más dudas que certezas respecto a la información que se nos presenta, parece que sólo nos dan una parte de la historia y en los momentos críticos la comunicación es peor.

A pesar de todo esto, el presidente tiene el momento a su favor, la población apoya en buena medida al presidente y hoy el mandatario cuenta con buenos números de apoyo. Sin duda los números son alarmantes, Pemex reportó perdidas por 30, 000 mdp por este rubro. Todos apoyamos el combate contra el huachicol, no hay duda sobre ello, los cuestionamientos tienen que ver con los cómos.

López Obrador inició una batalla para comenzar su gobierno, la comunicación rondará alrededor de este tema, aunque no quiera ya es un tópico que marcará su gobierno, los dados los lanzó y será difícil que pueda salir de ese entorno, el tiempo nos dirá si la estrategia y la comunicación fueron las correctas, la historía nos dice que se requiere mucho más de lo que están haciendo.

Como ciudadanos tenemos que seguir cuestionando las acciones de gobierno, cualquiera que estas sean, las haga el gobierno que las haga, los cheques en blanco no ayudan y siempre cuestionar ayudará a tener un mejor gobierno y le ayuda a tener mejores estrategias. Hoy la guerra de AMLO inició, aunque no acuñó el término, es ya parte de su discurso de gobierno y no podrá salir de ahí.

