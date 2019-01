Su hábito de ti

En la carrera de un artista –como en la vida misma– todo se trata de resistencia, no de velocidad; son claves la preparación, la constancia y saber sacarle el mejor provecho a los dones que la vida te da para convertirte en el mejor en lo que haces.

El caso de María José pone muy claro lo que estoy poniendo aquí en letras. El tiempo nos ha dado a una artista con una vitalidad y alegría que contagia, con una disposición a prueba de balas y con una gran voz.

“Creo que hay un don, creo que nacemos con ciertos talentos, o sea, yo definitivamente no nací para ciertas cosas y sí nací para esto, para cantar”.

Y es que La Josa, como le dicen, es una mujer con los pies en la tierra; sabe que quiere y cómo llegar a lo que quiere.

“Trato de ser lo más yo posible, creo que nunca he sido una artista de caretas ni de ‘la que es arriba del escenario, no es abajo del escenario’. Y yo creo que eso lo vibra la gente, lo sabe y ha hecho esta empatía conmigo. Soy una artista, pero también soy una persona normal, que va al súper, que va a llevar a su hija a la escuela y que está en una etapa muy linda, en una etapa muy plena, en donde como mujer estoy tranquila, en donde como mamá estoy feliz, en donde como pareja también tengo una pareja maravillosa junto a mí y en donde como artista estoy celebrando estos 12 años de carrera, estos veintitantos años de carrera, si contamos desde antes. Y la mejor manera fue sacar este disco, como un homenaje a María José”.

Y justo con este álbum es con el que da seguimiento a lo hecho en su carrera. “Es un material especial, es un concierto en vivo, bajo el sello de Conexión, que es este sello de Ocesa Seitrack, con el que hemos hecho estos conciertos en vivo. El primero el de Ana Torroja, el segundo fue el mío”.

Según nos cuenta, el nuevo material contiene sus grandes éxitos más cuatro canciones inéditas. “Había que hacerles un hueco a estas nuevas canciones como Habito de ti, que es una canción de Vanessa Martin y las canciones que me dieron inéditas como la de Pablo Preciado que canté con Carlos Rivera que se llama Ya no me acuerdo más de ti, como la canción que me dio Paty Cantú con Ángela Dávalos que se llama Él era perfecto; la canción de Bruno Danza que se llama Lo que tenías conmigo y Rosas en mi almohada de Ha-Ash con Kany García, claro, y que grabe con Ha-Ash”.

Todo pinta de maravilla, ya que se viene su concierto en el Auditorio Nacional en el mes de septiembre y una extensa gira por México, centro y Sudamérica, lo importante es que, como artista, María José se nota plena, llena, feliz y con la conexión que siempre ha tenido con sus fans esta nueva experiencia será todo un éxito.