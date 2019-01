Desarrollan productos para conquistar: Usted decide

La industria automotriz es de productos, los conocedores y directivos cada vez que le pregunto la razón de su éxito, siempre mencionan tres veces “el producto”, la segunda variable es la relación con distribuidores y la tercera es el servicio. Pero la primera es el buen producto, casi es el rey y puede cambiar cualquier situación a las marcas. Esta semana pude platicar con dos marcas, Suzuki y Toyota, que precisamente tienen ese problema, que, aunque es positivo para la empresa, deja al cliente con el deseo de tenerlo. En el caso de Suzuki, donde me di cuenta hoy mas que nunca que el producto y su valor es la clave para encantar al cliente, comunicarlo efectivamente – quien no crea en la publicidad y comunicación de marca – puede ver el caso de Suzuki del año pasado creciendo 38% en el año cuando en realidad el mercado bajo casi 8.0%, su marca estuvo en muchos medios, conciertos de música y hasta en el uniforme de las Chivas, ¿Funcionó? Usted sea el mejor juez con este crecimiento. El Swift que muchos le pedíamos que lo vendiera en México, hoy subió de 117 unidades a 1646 unidades, el porcentaje ni lo saque, es muestra que el producto, bien comunicado y con inventarios es clave en este negocio.

Así Suzuki hoy podría crecer mas en el mercado con el Jimny, lo que podríamos llamar un “mini todoterreno” éxito mundial apenas presentado este año, no tiene suficiente producción para llegar a México, pero nos confirman que cuando exista disponibilidad llegará a México. Sus armas en México para superar 17% de incremento en ventas en 2019, Vitara nueva con motor normal y turbo, y hasta con transmisión manual, además de Ignis que sigue siendo un éxito mayor en sus distribuidoras.

Al platicar hace un par de días con los amigos de Toyota, tienen un problema parecido con el Supra, un deportivo que será de poco volumen pero que llevaría muchos visitantes a sus distribuidoras con lo importante que hoy son esas visitas de clientes que ven no solo el producto que quieren sino todos los demás y no asisten solos a las distribuidoras. No hay suficientes a nivel mundial para llegar a los mercados prioritarios por su tamaño y México esta negociando su llegada para ser autorizado y contar con inventarios. Lo mismo pasará con RAV4 nueva, es tan atractivo el producto que la pregunta fue si pidieron suficientes para la demanda esperada, ya que la caída de mercado en México no fue en camionetas, ni mucho menos en compras familiares, así que sin duda tendrá una alta demanda este 2019 esta RAV4 que aplaudimos llegue hasta en versión híbrida, de hecho, creo que muchos de los vehículos que presente en los próximos 36 meses Toyota para México tendrán su versión híbrida.

Así que, usted es el rey al comprar, pues le gusta o no el producto, ya no solo necesitan ser confiables, sino tener contenido adecuado para llamarle la atención, diseño y contar con una gran reputación dentro de las agencias.

Otro caso para mencionar de producto es Mazda, que inició venta virtual de su nueva generación de Mazda 3, aún sin estar en distribuidoras, solo por internet, que mejore ejemplo que el producto llama, el diseño convence y los clientes satisfechos vuelven a la marca que les ha conquistado, por ello, tenemos también prioridad en el Zoom Zoom, ya que México inclusive antes que Estados Unidos inicia la venta de este auto. Bien por Mazda, y mejor aún que traiga el sedán y el hatchback. Producto, producto, producto…. Usted es el rey.

