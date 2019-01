Los Ángeles Azules teñirán de celeste por séptima vez el Auditorio Nacional

Esta semana fue maravillosa, y lo digo porque tuve la oportunidad de ver la estupenda puesta en escena que lleva por título El diccionario, en serio, no saben lo bien que está hecha: la dirección es perfecta, con una cronología no lineal, en momentos va y viene del pasado al presente y viceversa, se entiende a la perfección. La trama es sobre la vida de María Moliner mientras escribía su diccionario sobre el uso del español.

Esta autora sufrió la represión del franquismo en España y cuenta también sobre la arteriosclerosis cerebral que padeció hasta su muerte. Esta obra de Manuel Calzada está dirigida por el maestro Enrique Singer. Quien da vida a María es la primera actriz Luisa Huertas acompañada de un estupendo reparto como Óscar Narváez, Roberto Soto, Eduardo Candás e Israel Islas.

Es una obra redonda, con pies y cabeza, la cual nos hace reflexionar sobre la vida misma y cómo un ser humano se puede ir olvidando de lo más esencial de ésta. Para poder asistir a esta obra gratuitamente, hay que mandar un correo a pu[email protected] y ahí los anotan en la lista. Sólo caben 95 personas por función y les regresarán un correo con las instrucciones para asistir. La temporada es del 10 de enero al 3 de febrero en la sala Héctor Mendoza, en Coyoacán.

Otra puesta en escena que me encantó ver es La tía Mariela, una obra regional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una historia muy representativa del sureste mexicano. Escrita y actuada por la dramaturga Conchi León.

Creo no equivocarme al decir que en la actualidad es la máxima representarte de esta región. También está acompañada de Monserrat Marañón y Alejandra Ley. Es la historia de tres primas que se vuelven a ver después de mucho tiempo a raíz de una llamada telefónica en la que les informan que la tía Mariela ha muerto. Ellas tratan de cumplir la última voluntad de la tía. Para esto narran unas historias inimaginables de las mujeres de su familia, sobre todo las tías.

¿A quién no le hemos escuchado hablar de las tías? Ese es el costumbrismo. Es un deleite ver a este trío de actrices desarrollando a tres mujeres yucatecas. ¡Ojo! esta obra es musical, como lo advierte la autora al comenzar ésta. Tienen a tres excelentes músicos, el ensamble constituido por Margie Espinales, Ana María Ortega e Ixchel Muñoz, quienes aderezan esta puesta en escena. Si no se quieren perder a estas primas pues tienen que ir al teatro Helénico del 31 de enero al 3 de marzo con funciones de jueves a domingo. No se la pierdan, pues es una joya de nuestro folclor costumbrista mexicano.

Y bueno, ¿a quién no le gusta bailar? Creo que a la mayoría, ¿pero a ritmo de los Ángeles Azules? ¡Ah verdad! Pues sí. Platiqué con esta agrupación que ha tocado hasta en el mismísimo Coachella. Como dicen ellos “desde Iztapalapa para el mundo”. Ya ni les digo que pisaron un Vive Latino, porque me imagino que ya lo saben, ¿o no?

Bueno, el caso es que nuestros amigos volverán a tener sold out para sus próximas presentaciones del 13 de febrero y 28 de marzo. Al preguntarle a Pepe y Jorge Mejía sobre estas nuevas fechas me dijeron que estaban felices. Para ellos es un honor volver a pisar nuestro máximo recinto nacional donde han pasado los máximos exponentes de la música a nivel internacional.

Y que eso se vuelva un gran baile. En sus anteriores presentaciones han quedado atónitos de ver cómo los pasillos son las pistas para que el público baile a ritmo de Como te voy a olvidar o El listón de tu pelo, sólo por mencionarles algunas. También harán por el mes de abril una gira por Estados Unidos en la cual quieren apapachar a todos nuestros paisanos que están en ese país saliendo adelante para ser el sustento de sus familias.

Y como están tan alejados de su patria, quieren llevarles la alegría y la nostalgia de su tierra. Si aún no saben dónde poder llevar a la novia, al novio, a los amigos, a la familia y celebrar el 14 de febrero, éste es un estupendo pretexto para verlos y desempolvar la polilla con unos cumbiones.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana