Desde el Senado: respeto a la soberanía

En el Pleno del Senado, detrás de la tribuna está inscrita una célebre frase del Presidente Benito Juárez, “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Indudablemente la actual situación en Venezuela es delicada y exige mucho mayor seriedad que la de posturas moralinas y soluciones fáciles que aludan a la violencia y la intervención militar. La comunidad internacional, como siempre, debe de estar dispuesta a ser utilizada como una herramienta para la procuración del diálogo entre la oposición y el Gobierno de Maduro, más no debe asumir que su responsabilidad es elegir o derrocar liderazgos nacionales.

México hace lo correcto al mantenerse firme en su disposición a des-escalar las tensiones actuales, mas no inmiscuirse dentro de lo que es esencialmente un proceso interno. En muchos momentos de nuestra historia, han habido fuertes choques políticos, atroces abusos de derechos humanos y condiciones de ingobernabilidad que no obstante, hemos buscado resolver mediante nuestras propias capacidades. No debemos virar de nuestro respeto a la soberanía de otros, ya que es condición fundamental para la exigencia del respeto a la propia.

Considerar la intervención militar extranjera dentro de las opciones para Venezuela es irresponsable y carece de una visión a largo plazo. ¿Con qué legitimidad han gobernado los líderes impuestos por otros poderes, tras sus conflictos nacionales? Venezuela vive tiempos difíciles, pero dentro del caos, debemos poder vislumbrar una certeza: las soluciones a los problemas, solamente son soluciones cuando pueden enfrentarse al abatir del tiempo, de lo contrario, fueron distracciones.

Finalmente, si México busca establecer su credibilidad ante el mundo, es importante que sea consistente con sus políticas claramente delineadas en la Constitución. También, es justo y correcto cuestionar siempre a qué intereses sirven aquellas voces que abogan a favor de alebrestar a los grupos de choque.