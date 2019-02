Tú no puedes tocar a la música, pero la música sí puede tocarte

Cuando tomas la decisión de convertirte en artista, sabes que está implícita la decisión de enfrentarte a un sinfín de retos para lograr trascender, mismos que en muchas ocasiones, opacan la trayectoria de un músico, y en otras, la impulsan, consagrándolos como íconos a nivel internacional.

Tal fue el caso de Mario Domm y Pablo Hurtado, quienes, tras quince años de mantenerse en el rumbo con Camila, se han apropiado de su historia, su talento y su perseverancia para expresar –a través de la música– su sentir, y no sólo eso, sino conseguir que empate a la perfección con el sentir del resto de la gente.“Somos una banda muy afortunada, porque el hacer canciones, y de repente darte cuenta que lo que escribes en tu cuarto se convierte en el soundtrack de la vida de muchas personas, es un privilegio”, y es que, a lo largo de los años, Camila ha llegado a mercados que, al comienzo del ahora tan consolidado proyecto, no imaginaban llegar.

Pero el hecho de que no imaginaran probar de esta forma las mieles del éxito, no significa que no fuera uno de los deseos más vivos de su corazón el llegar a cada rincón del continente y, sobre todo, permanecer en la memoria, como una de las agrupaciones más emblemáticas del pop de habla hispana.

Y es que Camila hoy ya se convirtió en un ícono de la inspiración, hoy son un grupo sólido que convence y que emociona no sólo a sus seguidores de toda la vida, hoy convocan a todos, hoy llenan estadios, recintos de todo tipo y hoy han sido parte de la vida de millones de personas, de parejas, de hombres y mujeres. Si de algo estoy seguro, es que el camino no ha sido sencillo, pues en muchas ocasiones, a nosotros, como individuos comunes, nos resulta difícil descifrar nuestro día a día, es mucho más complicado abrirse emocionalmente para con esto abrir el corazón de la gente.

“El escalofrío más que nada, es la aguja a seguir cuando hago una canción, de repente me encuentro a las dos de la mañana en mi estudio brincando de felicidad, porque me doy cuenta que es la inspiración la que me acaba de regalar algo”, mismo sentimiento que le ha permitido a Mario y Pablo, no sólo tocar sus instrumentos, y ser reconocidos, sino también les ha permitido tocar almas, que así es como se consolidan las grandes estrellas del pop y la balada, hoy Camila enfrenta el reto de la continuidad, el reto de seguir, teniendo siempre presente que es esta carrera como en la vida misma no se trata de llegar si no de mantenerse, ya que esta no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia.

Larga vida para la inspiración que logra convertir una canción en emoción, largara vida para la música de Camila.