Álvaro Cueva celebró a lo grande su cumpleaños

¿Qué tal les fue en el fin de semana largo? El mío estuvo muy bueno, lleno de teatro, reuniones, cumpleaños, etc. Voy a empezar por contarles de una obra que se llama “Las Hijas de Aztlán”, se presenta en la Teatrería de miércoles a sábado. De la dramaturgia y dirección de César Enríquez. Me llamo mucho la atención y nunca me imaginé ver a hombres interpretando los roles femeninos en ella.

La trama va sobre la musa ClioTilde y tres borrachas hilanderas “La tostada” “La enchilada” y “la enmolada” que tejen una divertida historia donde luchan contra el absurdo machismo en que ha vivido México a través de los tiempos, la cual es una digna historia de la tragedia mexicana. Pero lo importante es de que dan un mensaje de no al odio de género, a los feminicidios, y hacernos ver una realidad muy cruda, en la cual vivimos a diario. En esta participan Javier Cruz, Ismael Corona, Héctor Maldonado, Antonio Hernández y Sixto Escobar. En verdad es una muy buena propuesta para reflexionar sobre estos temas de inclusión.

También se estrenó en el Foro La Gruta, una comedia en donde tres hombres se hacen muchas preguntas acerca del matrimonio y lo que éste conlleva justo antes de que uno de ellos se va a casar. Dando tintes dramáticos, pero haciendo una buena reflexión sobre la vida en pareja. Pude ver a la gente riendo y disfrutando esta puesta en escena. El autor es Alfonso Cárcamo y la dirección es de Antonio Castro.

Llevando a la escena a Tizoc Arroyo, Leonardo Ortizgris y Mauricio Isaac. Creo que es una visión muy contemporánea de los que llamábamos el “Club de Toby” y de lo que sentimos y pensamos los hombres de hoy en día. Se presentará hasta el 24 de marzo de viernes a domingo. Les recomiendo que vayan con la pareja y disfruten de esta obra, y a lo mejor les van a caer varios veintes.

Tuve la fortuna de ver una deliciosa, sí, deliciosa obra titulada “Manada”. Esta ha sido una gran recomendación que se ha propagado de boca en boca. Y sé de varias personas que ya han repetido en verla varias veces. Entonces dije, a ver, démosle el beneficio de la duda. Y que voy al teatro La Capilla, en Coyoacán, por suerte alcance el penúltimo día boletos porque ya estaban más que agotados. Y dando la tercera llamada vi un escenario con una enorme pared con una puerta, sólo eso era la escenografía. Mientras un músico tocaba el chelo. Lo singular es que es una versión de Luis Eduardo Yee sobre el texto Tres Hermanas de Antón Chéjov.

En verdad quedé asombrado de la maravillosa y sutil dirección. Y aquí las tres hermanas están interpretadas por hombres, lo cual lo hace más interesantes. Este es un reto tan osado que les quedo a la perfección. Aquí no hacía falta escuchar un estúpido acento argentino, ni nada por el estilo. El director logró atrapar la esencia y lo que quiso mostrar Chejóv con el dolor que padecían estas hermanas. Y para que no me digan “Ricardo cómo nos recomiendas algo que ya acabó” pues les tengo buenas noticias, ya que antes de entrar a ver la obra, Luis comentaba que la reponen en el segundo trimestre del año en un nuevo escenario de esta capital. Y las actuaciones son de primera, el elenco está conformado por Hamlet Ramírez, Pablo Marín, Miguel Jiménez, Miguel Romero, Roldán Ramírez, Regina Flores, Gabiela Guraieb, Fernanda Echeverría, Lucía, Uribe, Francia Castañeda, Paula Watson y Alejando Preisser. Les aseguro que es una obra que se merece todos los premios de este año.

Sólo quiero dedicarle unas líneas a un gran amigo mío y mentor, a alguien que adoro con toda el alma. Me refiero al maestro Álvaro Cueva. Pues fue su cumpleaños y lo celebró en grande. Escogió uno de los mejores lugares para festejar un cumpleaños, el Agapi Mu. Para que les cuento de la comida, si ya saben que se come delicioso, pero lo que sí quiero presumirles es de quienes estuvieron ahí, las periodistas Mónica Garza y Susana Moscatel, quienes obviamente hicieron un espacio para a papachar a su amigo, el publirrelacionista Pepe Zepeda, el director de teatro Richard Viqueira, quien es el autor de esa maravillosa obra llamada “Bozal”.

Además ¿adivinen con quién me eché una rica platica? Me contó muchas anécdotas de su carrera como escritora y actriz; me refiero a Liliana Abud, quien regresa a la televisión, ahora en su faceta de actriz en una serie para Televisa. Y obviamente alguien que no podía faltar es el dueño de ese concurrido y afamado restaurante, Leon Faure. No saben qué noche tan maravillosa, que la cita fue a las nueve de la noche y terminó hasta las altas horas de la madrugada, que estábamos a dos de que nos diera el típico vampirazo. Gracias Álvaro por la invitación y que sigan más bendiciones en tu vida, ya que eres una gran persona y sin duda eres un ser humano sin igual. Con cariño y gran admiración.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.