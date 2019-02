Miguel Ángel Silvestre conquista México y Fangoria reafirmará su amor por esta tierra

Cuando me dijeron "vamos a ver Sonámbulos”, imaginé de todo menos lo que realmente vi. Es la historia de una familia que pasó por un hecho doloroso, un secuestro y trata de superarlo. Es inevitable tratar de unir los pedacitos de la vida y fingir que no ha pasado nada. Con el temor de que vayan a revivir los demonios de ese evento, el cual quieren superar. Esta obra es del dramaturgo Reynolds Robledo, la cual dirige también.

Le tengo que reclamar porque me llevó a un estado de euforia sin igual, desde la risa hasta el llanto, por su magnífica dirección y que lleva de la mano a los actores para que nos sorprendan al dar unos matices sin iguales. Nuria Bages, Pablo Perroni, Verónica Merchant, Macaria, Carmen Madrid, Ana González Bello, Monserrat Monzón y Pablo de la Rosa conforman este gran reparto que se presentan en la Teatreria los miércoles y jueves a las 20:30 hrs. Y apúrense porque termina la temporada el próximo 14 de abril. Vale la pena verla.

En la semana se estrenó una muy particular puesta en escena dirigida por Claudia Ríos en la cual lleva a varias actrices para dar voz a diferentes mujeres que alguna vez estuvieron vinculadas en el narcotráfico. Se llama “Estelas del narco”, son siete historias, algunas muy crudas y desgarradoras y otras divertidas, pero que nos hacen reflexionar sobre los terribles riesgos de sumergirse en ese mundo de oropel fugaz donde lo único seguro es que podemos perder es la vida, si no se logra salir.

Aquí vemos el trabajo de Lisa Owen, Irán Castillo, Fabiola Campomanes, Gala Montes, Oka Giner, Ximena Herrera y Dayana Garroz. Sin duda, en cada una de estas narraciones, podemos identificar algún conocido o a alguien que ya le pasó. Por desgracia, sólo tuvieron cuatro únicas funciones, ya que el proyecto fue hecho para Estados Unidos. Sin embargo, creo que la respuesta del público fue muy buena y esperemos que la vuelvan a reponer pronto.

Ya pasaron 22 años de que se estrenara la cinta “La boda de mi mejor amigo”, interpretada por Julia Roberts, Dermont Mulroney, Cameron Diaz y Rupert Everett. Ahora dos décadas después se hizo el remake de esta con un elenco latinoamericano para el público hispano, conformado por Carlos Ferro, Ana Serradilla, Miguel Ángel Silvestre, Mónica Huarte, Patricia Bernal y Natasha Dupeyrón.

No les contaré la trama, porque, ¿quién no ha visto esta película de finales de los noventa? Lo que les diré es del éxito que tiene este actor español que ya tiene un nicho muy construido en México. ¿Y por qué digo esto? Pues la euforia que causó entre todas las féminas y uno que otro caballero, cuando visitaron las instalaciones de UnoTv, eso fue brutal. Parecía que estaban viendo a la máxima estrella del mundo, bajado del firmamento.

Recordemos que Miguel Ángel ha tenido muchos éxitos importantes en Netflix como “Velvelt”, “Sense8”, “Narcos”, “Sin tetas no hay paraíso”; y también ha hecho cine, nada más y nada menos que con Almodóvar, ¡ahí nomás! Yo aún no he visto la película, pero la verdad sí se me antoja verla, porque el reparto si es muy bueno y la verdad hay que consumir cine mexicano. Hay que apoyar a nuestra industria, no ser malinchistas. He visto muy buen cine hecho en México, y muy malo de Hollywood. Así que les propongo que vayamos este 14 de febrero y apoyemos esta película que nos dejará con un buen sabor de boca.

Ya que tocamos el séptimo arte, les recomiendo otra película titulada “Una familia con madre”. En esta comedia nos podremos reír a carcajada abrierta con las actuaciones de Arcelia Ramírez, Rodrigo Murray, Héctor Bonilla, Pilar Ixquic Mata, Juan Carlos Barreto, sólo por mencionar algunos. Me toco ir a la premier y en verdad la disfrute mucho. ¿Qué pasa cuando la madre, matriarca de una familia falta y deja de herencia un billete de lotería? Repito, vamos al cine y disfrutemos de ésta sin igual historia que nos hará olvidarnos de un rato de nuestros problemas cotidianos.

Paren las prensas, dejen lo que estén haciendo que les tengo una noticia, creo que importante para los que nos gusta la música de Fangoria. Pues obviamente acaban de estrenar su más reciente álbum “Extrapolaciones y dos preguntas”.

De ahí de desprende el primer sencillo a promocionar titulado “¿De qué me culpas?” Que ya podemos escuchar en todas las plataformas digitales. Coincide en que celebran 30 años de que confirmaron este gran dueto entre Alaska y Nacho Canut. Y ya sé lo que me están diciendo ¿Y cuál es la novedad? Es que vendrán a mediados del mes de Marzo a México a promocionar este material. Saben, los que somos fans de esta mancuerna nos hará muy felices, por lo que exhorto a todos los promotores de espectáculos a que los contraten para deleitarnos con su música.

Ya que desde hace casi cuatro años no los vemos en vivo. Así que pendientes todos, porque si no lo saben Alaska es fanática de las luchas. Disfrutar nuestro folklor a lo máximo, ya que esta es la tierra que la vio nacer. Qué emoción me da compartirles esto. Así que la esperaré con los brazos abiertos

