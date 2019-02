La “Norma” de la música

Construir un camino sólido la mayoría de las veces implica dificultad, implica obstáculos, incluso en muchas ocasiones implica darse por vencido; pero también existen ocasiones en que cada una de las piezas se unen, se alinean a tu favor y te permiten avanzar sin inconvenientes.

Por fortuna, el camino se pintó solo para Mon Laferte. Hoy en día es una de las artistas de habla hispana más solidas y más queridas; y no es para menos, pues ha sabido permanecer, innovar y sobre todo ha sabido enfrentarse sin miedo a aquellos nuevos retos que la música misma le va poniendo.

Sin embargo, a pesar de que el universo conspiró a su favor obsequiándole esa bella voz con la que contagia y emociona a quien la escucha, Mon suele abrumarse de saber que hoy en día se juzga con base en un simple número en las redes sociales. Y es que ese numerito llega a ser tan poderoso que se antepone a la verdadera esencia de un artista.

“Si te gusta la música, tienes que hacer música porque te gusta tocar y te gusta sentir la música con tus cuates; y si a uno de ellos le gustó tu rola y se emocionó, ya la hiciste. De eso se trata la música… pero después la gente se clava en los seguidores que gana o pierde y se deprime, se meten a un hoyo y no, no importan los seguidores y la fama, no importan, es la música”; esta sentencia parece normal, ya que cada que saca algo nuevo y se arriesga pareciera estar cumpliendo con sus palabras al pie de la letra, así que predica con el ejemplo.

Hoy en día se encuentra planeando y afinando detalles de sus shows: “No puedo contar aún mucho sobre la gira, pero va a estar increíble y muy divertida. Sé que esta gira va a ser diferente de lo que han visto y sobre todo me la estoy pasando muy bien, siempre concentrada en la música, que para mí es la prioridad”.

Así que no hay duda de que Mon Laferte tiene claro lo que quiere para su futuro; a final de cuentas, Mon Laferte vive de crear emociones y de compartirlas, de contagiarlas y de fortalecer su relación con el público.

Para lo que resta del año le viene una intensa gira; por lo pronto, un par de shows en el Auditorio Nacional. Seguro va a recorrer nuestro país y el resto del continente, lo que va a consagrar a la artista como una estrella.