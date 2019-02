La Guardia Nacional muy lejos de ser la solución

Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

Apenas hace unos meses cuando el entonces Gobierno Federal utilizó su mayoría en el Congreso para aprobar la Ley de Seguridad Interior, la bancada de MORENA en el Congreso, externaba que el país estaba militarizado, unos meses después el cambio de discurso ha sido a conveniencia.

En ese sentido, lo que propone López Obrador es elevar a rango constitucional una estrategia de seguridad que se concibió desde el inicio como temporal pues la actuación de las fuerzas armadas en las calles era apoyar a las entidades federativas mientras se forjaban a elementos de Policía Federal, Estatal y Municipal para que fueran capaces y eficaces.

Lo que sorprende entre los ciudadanos es que parece que el presidente López Obrador no tiene respeto alguno por las leyes, pues aún a pesar de que aún no se termina la discusión en el Congreso, él desde enero ya presentaba la convocatoria para que 50 mil jóvenes se enlisten y se pueda conformar la Guardia Nacional. ¿Dónde quedó su frase de campaña “abrazos, no balazos”?

El presidente ha ido más allá pues ahora arremetió contra las Organizaciones de la sociedad civil que se manifiestan contra la Guardia Nacional y los acusa de “simulación”, además de tildarlas de “derecha” y de buscar “hueso”. A tal punto llegó el desprecio de López Obrador que Alejandro Madrazo Lajous, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), le respondió durante las audiencias en el Senado de la República señalando una a una las mentiras vertidas por el tabasqueño en el sermón que da todas las mañanas en Palacio Nacional.

Es evidente que la confrontación no dio resultados, que era necesaria una estrategia diferente que estuviera basada en el trabajo de inteligencia y de reducir la militarización. Sin embargo no debemos olvidar que durante los debates presidenciales, López Obrador se limitó a “nadar de muertito” con frases que rayaban más en el ridículo que en lo gracioso, antes de hacer una propuesta real; en los mítines se dedicó a denostar a las fuerzas armadas. El discurso hasta esos días electorero cambio radicalmente, todo lo que él criticó de sexenios anteriores, él lo pondrá en la Constitución. El hoy presidente de México parece querer congraciarse con las fuerzas armadas como ninguno otro en la historia reciente de nuestro país pues no sólo pone a los militares a la cabeza de la estrategia de seguridad, sino que les da concesiones nunca antes vistas como la construcción y operación del Aeropuerto de Santa Lucía.

Desde el actual gobierno argumentan que basta con ser honesto para asumir cualquier responsabilidad y que no importa lo peligrosa que pueda sonar la Guardia Nacional, pues en las manos del presidente el instrumento no será utilizado para reprimir al pueblo ni lesionar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que no entiende el partido oficialista es que un instrumento como la Guardia Nacional en las manos equivocadas, podría tener consecuencias fatales como las que hoy vemos países de América Latina. No se pueden hacer leyes a la medida de López Obrador y los suyos, porque son decisiones que nos afectarán a todos los mexicanos en un muy corto plazo. Es imperante mantener mecanismos que pueden funcionar gracias a la probidad de un funcionario público, y por lo tanto no deben ser elevados a rango constitucional porque la Carta Magna va más allá de un Presidente o de un plan de gobierno.

López Obrador reafirma que sus decisiones están cegadas por el odio y por la falta de objetividad y no debería suceder con la Guardia Nacional. Desde Acción Nacional nos preocupa que las audiencias públicas convocadas por el Senado de la República, no sean más que simulaciones como las que vimos en el sexenio anterior para terminar aplicando su mayoría en el Congreso aprobando sin ton ni son todo lo que envía el presidente.

Esta semana en el Senado de la República se votará en el Pleno el dictamen de la Guardia Nacional, de aprobarse pasará a la historia de nuestro país como una atrocidad cometida en nombre de la sinrazón y comprometiendo el futuro de nuestro país. La 4T está haciendo las cosas mal y al vapor. Al tiempo…

Lo más visto en Publimetro TV: