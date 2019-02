¡Por fin! Aristemo y el beso que todo México esperaba en televisión

Como se esperaba, este domingo sucedió el beso que todo México ha esperado entre los Aristemo, Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc López.

En la gran final de la telenovela Mi marido tiene más familia, los adolescentes que han ganado gran popularidad por fin consumaron su amor después de meses de expectación y trucos de la producción.

El beso ocurrió después de que el viernes pasado la producción de la telenovela dejara a todos los espectadores con el alma en un hilo durante la romántica graduación de Ari y Temo.

Ambos personajes del romance adolescente se quedaron a escasos milímetros cuando el episodio se cortó y se pusieron los créditos finales, y sí, ¡todos quedamos en shock!.

Sin embargo, este domingo ¡por fin, por fin! se cumplió el sueño de miles de seguidores que querían ver este beso como un proceso de normalización de la comunidad LGBT en la televisión mexicana.

Aquí el momento del primer beso:

¡23 segundos! ¿Valió la pena la espera? Aquí el video del #BesoAristemo #BesoAristemo

POR SIEMPRE ARISTEMO GRACIAS ARISTEMO #FinalMMTF2 pic.twitter.com/Ke9ZeVslt7 — Publimetro México (@PublimetroMX) February 25, 2019

Reacciones del fandom:

FUE PERFECTO ¡VALIÓ CADA MALDITO SEGUNDO! GRACIAS ARISTEMO

POR SIEMPRE ARISTEMO #FinalMMTF2 pic.twitter.com/LmInoCGKXP — Planeta Aristemo (@aristemick) February 25, 2019

weyes ES QUE EL BESO FUE de lo MÁS BONITO TAN TIERNO #BesoAristemo

POR SIEMPRE ARISTEMO

GRACIAS ARISTEMO #FinalMMTF2 — Aristemo fans (@AristemoFans) February 25, 2019

NO MAMES

NO MAMES

NO MAMES

NO MAMES

ACABO DE MORIR ALV POR SIEMPRE ARISTEMO

GRACIAS ARISTEMO #FinalMMTF2 pic.twitter.com/2Km8vdPouZ — Mariana Amador⚡ (@MarianaAmador_r) February 25, 2019

Por fin se BESARON, duro 23 segundos

Estoy en el cielo 🤩🤩🤩#BesoAristemo

GRACIAS ARISTEMO

POR SIEMPRE ARISTEMO#FinalMMTF2 pic.twitter.com/iNPKWIAlta — Mao 🤜🏻🤛🏻 (@AristeMao) February 25, 2019

SÍ ENFOCARON, CARNAL, SÍ ENFOCARON EL BESAZO POR SIEMPRE ARISTEMO

GRACIAS ARISTEMO#FinalMMTF2 pic.twitter.com/A6GPpom4ag — regina (@mieldearistemo) February 25, 2019

Y no sólo fue uno, fueron dos besos:

En una segunda escena mientras Aris y Temo se encuentran solitos en una isla… los Aristemo aprovechan la emoción de la noticia de que se van a ir juntos a la Ciudad de México ocurrió el segundo beso:

Cinco momento en los que nos interrumpieron el beso:

¡Chiflando y aplaudiendo!

Entre los primeros capitulo ocurrió el primer acercamiento entre los Aristemo. Temo enamorado de su mejor amigo Aris decide acercarse a él después de una clase de piano para demostrarle sus verdades internciones; sin embargo, el momento es interrumpido por el papa de Temo, Pancho López, quien a grito de ¡Chiflando y aplaudiendo! separa a esta joven pareja.

¡Lo siento Temo, no soy gay!

La historia de Ari no es la misma que Temo, a él le costó más trabajo entender que era lo que pasaba por su corazón, por lo que, cuando Temo se le declaró e intentó besarlo, Aris le dijo que no era gay y que no podía corresponderles. Con el paso de los capítulos Aris descubre que verdaderamente está enamorado de Temo y que su sexualidad no era como él pensaba.

¡Achis achis!

Tras volverse novios, el papá de Temo interrumpe otro momento de cercanía entre la pareja que vivía uno de las escenas más románticas de la telenovela.

El perro ladrando

Al avanzar los capítulos la cercanía entre Aris y Temo aumenta; sin embargo, como cualquier pareja primeriza existen momentos de inseguridad. En este caso cuando los Aristemo estaba a punto de besar, Hermoso, el perro de Daniela y Gabriel los interrumpe de forma sorpresiva y ¡sí lo odiamos por unos minutos!

La nariz sangrante

Pues nada, ya para estos momentos los seguidores de los Aristemo estabamos desesperados al no entender qué era lo que sucedía que no se besaban. No obstante, hay toda una explicación. Aris y Temo son su primera pareja y su primera amor y en este capítulo las ansias de tener un beso especial van más allá de sólo besarse. Temo se acerca a Aris en las escaleras de los Córcega y cuando están a centímetros de besarse, a Temo le comienza a salir sangre de la nariz.¡Lo sé quedamos en shock! ¿Cómo fue tú primer beso?

