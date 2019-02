Marina de Tavira recibe flores de Emma Stone: "Es un honor estar nominada junto a ti"

Al fin llegó el gran día de la mayor fiesta del cine: los Óscares; y con esta gala también hay historias tras bastidores que nos llenan el corazón de amor.

En esta ocasión la protagonista es Marina de Tavira, quien presumió que a unas horas de la ceremonia recibió flores de Emma Stone, con quien compite por la estatuilla para la Mejor Actriz de Reparto.

Puedes leer también: Cosas que seguramente no sabías de Roma

"Marina, felicidades. Es un gran honor estar nominada junto a ti. Ten una noche increíble!! XOX”, escribió en el mensaje que acompañaba a las flores.

Ambas están en la misma categoría junto a Amy Adams por Vice, Regina King por The Blues of Bale Street, y Rachel Weisz por The Favourite.

Stone y De Tavira compiten por The Favourite y Roma, las películas con más nominaciones de la noche.