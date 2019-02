El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió ir adelante en el tema de la termoeléctrica de la Huexca en Morelos, en términos de gobierno parece una decisión correcta, sobre todo si pensamos que se han invertido más de 20 mil millones de pesos y es un proyecto que se gestó desde hace dos sexenios.

El problema para el mandatario mexicano es que en el año 2014 señaló ante campesinos de la comunidad que de llegar al poder echaría para abajo el proyecto de la termoeléctrica, sin embargo, años después se enfrenta a la decisión de seguir adelante como responsable de gobierno o cumplir su promesa de años antes como candidato.

La manera de solucionar este asunto fue hacer una consulta ciudadana, ejercicio a modo en donde todos sabemos cuál será el resultado, con preguntas encaminadas a la respuesta que quiere el presidente y sin una metodología clara. La propia consulta tuvo sus propios problemas, antes del proceso un grupo de activistas rechazaron la propuesta del presidente, él los llamó “provocadores” y “radicales de izquierda y conservadores”. Incluso uno de ellos, Samir Flores fue asesinado, hecho aún sin ser aclarado.

Este es el claro ejemplo de un candidato que promete en campaña y un presidente que tiene que tomar decisiones en gobierno. El ejercicio de gobierno requiere de la toma decisiones, esas mismas no les gustarán a unos y sí a otros, recibirá apoyo pero también rechazo. El jefe del ejecutivo no puede ser un candidato eterno, porque parte de la toma de decisiones implica no quedar bien con todos, tampoco debe trasladar la responsabilidad de sus decisiones, menos en una consulta sin representatividad.

López Obrador se enfrenta a la decisión de comportarse como presidente o seguir haciendo campaña, la coyuntura actual no le permite ser los dos personajes, aunque siga pensando que lo puede hacer. Desde el pasado 1º de julio cada palabra que diga tiene un peso específico, hoy es el presidente de todos y no puede ni debe discriminar a nadie, menos por cuestiones ideológicas, en campaña era líder de oposición hoy es líder de una nación.

La termoeléctrica de la Huexca va para adelante, López Obrador ya tomó la decisión, sin embargo, vienen días complicados alrededor de su postura. Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata y quien incluso estuvo en Palacio Nacional en enero pasado con AMLO, ha sido un férreo crítico a la decisión e incluso sugirió que la muerte de Samir Flores está relacionada con su oposición al proyecto, también calificó a la consulta como una “marranada”.

Es la primera vez que grupos de izquierda se enfrentan al presidente, él los calificó como “radicales y conservadores”, sin duda, es una prueba complicada para quien no suele aguantar la crítica, con el tiempo veremos cuál será su reacción. Mientras seguirá hablando en sus conferencias matutinas, dando los datos que quiere dar.

Últimas palabras

La ceremonia del Oscar estuvo llena de simbolismos, más allá si es cuestionable el premio a Green Book como mejor película. Lo cierto es que se galardonaron a afroamericanos, se habló en español y un mexicano le dio a otro mexicano el premio al mejor director.