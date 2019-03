De cuando se es un ícono del pop

Es curioso darse cuenta cómo la música hoy en día pelea una guerra muy fuerte –pero a la vez amigable– con la tecnología, y cómo esta última le ha dado un impulso impresionante a cada uno de los artistas del mundo para colocarse en los oídos de los millones de personas que habitan este planeta.

El mundo de los sonidos es algo tan incorpóreo y primitivo que hoy en día son pocos los artistas que logran mantenerse vigentes en la escena; sin embargo, Ana Torroja es de esas artistas constantes que no sólo basan su trayectoria en música y talento, sino que se centran en la disciplina.

“Llegar es difícil y más difícil es mantenerse, pero ya llevo treinta y tantos años… ya lo decía Lady Gaga en su discurso en los premios Óscar, que hablaba de la disciplina, del trabajo, que las cosas. O sea, esto no te lo regalan, realmente es un trabajo diario, es un trabajo de pensar, de pensar y de sentir…”, estas son palabras de la cantautora, que demuestran que aunque la magia que se produce tanto abajo, como arriba de los escenarios, no ha sido impedimento para que ella busque la manera de levantarse y seguir adelante con su carrera.

Además, Ana Torroja acaba de regalarnos un nuevo éxito mundial: Llama, una canción que, en palabras de la artista, es un obsequio divino y además una oportunidad de trabajar con gente joven y nutrirse de lo que las nuevas generaciones buscan escuchar pero, sobre todo, es una canción que marca su icónico regreso a la música electrónica, el género que la vio nacer.

"Llama es una de esas sorpresas que me ha traído la vida, de esos regalos que formará parte de un disco muy ecléctico, muy diverso, muy luminoso. Llama está producida por dos DJs que también son artistas El Guincho y Alizzz. También ha colaborado Rosalía en la letra. Fíjate que yo no estaba acostumbrada a trabajar en equipo. O sea, sí en equipo porque siempre es un equipo, pero no con tanta gente dentro de una misma canción.

"En Llama creo que hay como 5 o 6, y realmente te das cuenta de que eso es lo que hace una canción única y diferente, porque cada uno pone su granito de arena, cada uno pone su talento, su magia y surgen canciones como Llama, que ya lleva pues más de millón y medio de visitas en YouTube. La gente que ha hecho el video es gente muy joven, he trabajado con gente muy joven y me ha motivado muchísimo, me ha enseñado mucho”.

Pues Ana Torroja, quien es fiel creyente de que la constancia, trata de seguir aprendiendo, de no quedarse estancada, de ir más allá de lo que tus ojos pueden ver. Esto es lo que hace a Ana Torroja una artista de talla mundial.