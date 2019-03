La transparencia es total o no es transparencia

No se pueden las medias tintas cuando habla uno de transparencia. La transparencia no se puede dosificar ni “administrar”. Ésta debe ser total y absoluta, o simplemente, no es transparencia.

Hemos escuchado algunas inconsistencias respecto de la información sobre el lamentable suceso aéreo donde perdieron la vida la Gobernadora Martha Erika Alonso, su esposo, nuestro compañero Senador Rafael Moreno Valle y tres personas más el pasado diciembre. Primero se dijo que la información iba a estar reservada por cinco años y luego que siempre no, que iba a haber plena divulgación de los sucesos, elementos y resultados de los peritajes.

Se habló indistintamente de accidente, suceso e incidente pero aún no sabemos exactamente lo que fue. La semana pasada se dijo por parte de las autoridades de comunicaciones y transporte, el Subsecretario Carlos Morán, que las investigaciones de este tipo tardan “de seis meses a dos años, o más”. O sea podemos llevarnos años en saber las razones y pormenores de tan lamentable tragedia.

También se comentó que la aeronave siniestrada había despegado de un aeropuerto y luego se dijo que “siempre no”, que había despegado de un domicilio privado.

Son demasiadas versiones contradictorias, cambiantes e inexactas. Yo tiendo a creer que la autoridad tiene el legítimo interés de hacer transparente la información, pero simplemente creo también que su estrategia comunicacional no ha sido la más afortunada, y ello menoscaba su credibilidad. Es un tema de tal envergadura para la construcción de confianza ciudadana, partidaria y política -por lo que representan las muertes de una Gobernadora, un Senador y sus acompañantes- que considero se debería propiciar una conferencia de prensa con todas las autoridades involucradas en la investigación para que presenten la información y compartan los análisis preliminares de la misma, y de manera técnica y de forma exhaustiva, atiendan las preguntas de la sociedad.