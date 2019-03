Machismo vs. feminismo

De ninguna manera quisiera alentar a nadie a enfrascarse en algún tipo de competencia que arroje a un ganador de entre este par de doctrinas. Nada de eso. La aspiración que tengo en específico con esta colaboración es que tanto hombres como mujeres logren entender que vivir permanentemente en el terreno de los extremos jamás nos remitirá a situaciones o resultados positivos. Enfrentar, enconar y estereotipar a los dos géneros que poblamos este planeta, además de inútil me resulta sumamente ofensivo, pero también incongruente porque, al final del día, todos tenemos que entender que la llamada “guerra de los sexos” no nos ha conducido absolutamente a nada bueno… para nadie.

El machismo y el feminismo, entendidos como los estamos entendiendo en esta parte del Siglo XXI, tenemos que reconocerlo y admitirlo, nos ha conducido a todos una espiral de degradación y desvalorización inusitadas. Hoy por hoy, el entorno en el que convivimos, convergemos y coexistimos hombres y mujeres está pavimentado de egoísmo, intolerancia, estereotipos y violencia, mucha violencia. Y esto tiene que parar, esto se tiene que acabar porque no es posible que pensamientos retrógradas y fundamentalistas nos dividan y nos pongan en un campo minado por el odio y el supremacismo.

Si hacemos un acto de autorreflexión, cada uno de nosotros, vamos a concluir que del machismo y del feminismo no ha surgido absolutamente nada bueno. Gracias al machismo hemos tenido generaciones de hombres misóginos, golpeadores, incluso feminicidas; y del feminismo tampoco se pueden presumir cosas buenas, con mujeres que propagan un discurso de odio promoviendo la aniquilación del género masculino, asesinando hombres y bebés varones, para que ellas se queden como la única raza reinante en el planeta. ¡¡¡¿¿¿Qué les pasa a todos???!!!

La inclusión y la equidad en nuestra sociedad dejarán de ser un espejismo hasta que verdaderamente aceptemos que por principio de cuentas hombres y mujeres somos estructuralmente distintos, lo que por ende nos impide entrar en competencia alguna. Sí, efectivamente, vivimos en un mundo en el que se cometen muchas injusticias contra las mujeres por patrones machistas que se han replicado una y otra y otra vez; pero por lo mismo, también ya va siendo tiempo de entender que no podemos combatir el fuego con fuego y mucho menos aplicar la obsoleta Ley del Talión. Tiene haber diálogo, comprensión, empatía, colaboración, aceptación y, por supuesto, muchísimo respeto entre ambas partes. Despreciar un sexo en virtud de su biología o género no nos vuelve mejores o superiores en relación a aquellos que estamos despreciando o humillando. El machismo y el feminismo, les guste o no, atenta contra los derechos humanos de todos. ¡Punto!

Para aspirar a un mejor entorno es necesario erradicar de nuestras prácticas cotidianas cualquier actividad que denote sexismo, misoginia, desprecio, menosprecio… los totalitarismos no sirven, sobre todo cuando la intención de muchos de nosotros es la convivencia sana y armónica al lado de todos aquellos a los que consideramos seres complementarios a nosotros. Estas dos escuelas, el machismo y el feminismo, son fenómenos multidimensionales y multifactoriales que al colisionarse entre sí asesinan la posibilidad de que hombres y mujeres por igual logremos potencializar nuestra naturaleza. Por lo tanto, si aspiramos a evolucionar concreta y tangiblemente debemos renunciar a ellos.

