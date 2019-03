Yahir, Belinda, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera a Tv Azteca a La Voz

La música aunque no me crea es parte importantísima de la vida de cada ser humano, ya que esta atesora momentos en los que recordamos alegrías o tristezas. En cualquiera que sea el caso, cada melodía, cada compás o acorde es vital para que nuestro estado anímico esté al cien. Y se preguntarán ¿Y para que me avientas este choro mareador Ricardo?

La respuesta es simple, hace unos cuantos días platique con Yahir sobre su nuevo sencillo “Entre nosotros dos”. La verdad es que tengo que confesar que me gustó mucho, ya que salió de su zona de confort, es una melodía muy rítmica, fusión de cumbia, ballenato y un poco de urbano. La mezcla me pareció acertada. Le da un toque muy guapachoso que despiertan las ganas de ponerse a bailar al escucharla.

Y bueno el video se grabó en Cuba, imagínense esa rola acompañada de imágenes del caribe, ¡wow!, la combinación perfecta. Y ahora todas sus fans podrán ver a este muchachón en La Voz, ya que él, Belinda, Lupillo Rivera y Ricardo Montaner serán los nuevos coach’s de la emisión. Esperemos que ahora sí pase algo con la gente que sale de este tipo de reality’s, ya que cuando la tuvo Televisa durante varios años, nada paso con los egresados de ahí. Esperamos que Tv Azteca si le dé continuidad y seguimiento a las carreras de los participantes. Recuperen la credibilidad en la tv, ahí les encargo.

Cuando decides avocarte a algo que amas y decides dedicarle la mayor parte de tu tiempo porque tienes talento, y cada día vas demostrando que naciste para eso, llega un momento que no tiene precio al saber que no erraste tu decisión. Les cuento todo esto porque les hablaré de una actriz que a lo mejor, no se acuerden mucho de ella, pero les aseguro que sus padres y abuelos si la conocen. Ya que hizo cine y mucho teatro.

Me refiero a Mónica Serna, muy querida por sus compañeros, tanto que decidieron hacerle un homenaje en vida. Y todo esto salió en una comida de cumpleaños de Dolores Heredia; se puso sobre la mesa hacer homenajes en vida a estos actores que han dado la vida sobre un escenario y que muchas veces, son olvidados. Así que se propuso que ella fuera la primera en recibir este reconocimiento por parte de amigos. Y como dicen para “luego es tarde”.

Entonces se empezó a decidir en ¿qué recinto sería?, ¿cuántos invitados habría?, ¿quién sería el maestro de ceremonias?, etc. Y las Divas de PpZepeda, se pusieron a trabajar en ello. Mari Carmen Farías, Zaide Silvia Gutiérrez, Dolores Heredia, Blanca Guerra, Tiaré Scanda, Ariane Pellicer, Rosario Zuñiga, Leon Faure, PpZepeda y un servidor nos dimos a la tarea de armar este merecidísimo homenaje.

La cita será mañana las seis de la tarde en el foro Ana María Hernández, Av. Pacifico 181 en Coyoacán. Si gustan asistir, digan que leyeron esta columna y ese será su boleto de entreda. Imagínense esta actriz hizo teatro durante 49 años cuando hizo la puesta en escena “Blum” en 1958 bajo la dirección de Julio Porter, hasta el 2007 hizo “Una mujer de negocios” que fue su última obra en 2007 bajo la dirección de Arturo Ríos.

Fue bailarina y participó en las mejores compañías del país, como Ballet de Chapultepec, Ballet de la Opera Nacional, Ballet Clásico de México. Con más de una decena de películas quedó inmortalizada en el celuloide. Así también participó en radio y televisión. Creo que esto es suficiente para ser reconocida por sus amigos. Ya que si esperamos a una autoridad, pues nunca se dará. ¡Viva la amistad y las ganas de celebrar la vida en vida de esta gran actriz!

Y bueno ya que hablamos un poco del teatro, les quiero contar que ya se nos acaba el gran musical de “Les Misérables”, puesta en escena que nos trajo OCESA el año pasado y la cual es un derroche de talento que ha conjuntado a un sin número de actores traídos de toda Latinoamérica y España. Aquí pudimos ver la historia creada por Víctor Hugo, este gran poeta y dramaturgo francés, que se inspiró en la revolución francesa para dar vida al protagonista de este Jean Valjean.

Pues todo lo que empieza termina y este es caso de esta, pues cerrará el telón el próximo 28 de abril. Así que si usted es de los que no la ha visto, pues córrarle a verla porque no habrá otra oportunidad. Y con esto se dará paso al gran musical de “Anastasia”; que la verdad esta genial. Yo la vi en Nueva York y era una cosa sublime, desde el vestuario, ensamble, música y toda la producción que la cobija es de diez. Al parecer, creo que será hasta noviembre cuando se vuelva a alzar la gran cortina roja del teatro Telcel para maravillar a chicos y a grandes. Corra por sus boletos y disfrútela antes de que termine ya que para cerrar con broche de oro se integra Ernesto D´Alessio a la obra. Ahí, ya tiene otra razón más para ir a verla.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.