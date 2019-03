Arriba el Norte

México no sólo es el país con más diversidad cultural de América Latina, sino también el que alberga los mejores y más exclusivos festivales de la región. Con la reciente euforia de la culminación del Vive Latino –y el desfile de personalidades del rock y el pop que animaron este evento– nuestro país no permite que esa emoción se apague, pues el festival Pa’l Norte está cada vez más cerca.

A diferencia de otros años, el line up que domina la octava edición de este festival va más allá, pues no sólo engalanan al Parque Fundidora artistas latinos de alto renombre, sino que agrupaciones internacionales como Arctic Monkeys, Kings of Leon y Good Charlotte se suman a la constelación de estrellas que deberán complacer al público regio este año. Pa’l Norte es uno de los mejores festivales de música de todos los tiempos, y gracias a que he podido vivir la experiencia en carne propia puedo asegurar que es una fiesta de la que no te olvidas fácilmente. El espectáculo que ofrece el Pa’l Norte es, sin duda alguna, la mejor vivencia musical que se puede regalar al oído mexicano e internacional.

Los atractivos que ofrece este festival son importantes y le brindan un toque diferente, ya que en ediciones pasadas el público regio pudo disfrutar de presentaciones sorpresa como las de Vanilla Ice, Proyecto Uno, Village People, Big Boy, Las Ketchup, Lou Bega, Magneto, Redfoo, Nigga, Emmanuel, Bacilos, Los Kumbia Kings, Los del Río y Garibaldi, por mencionar algunos. Este año se dice que habrá dos momentos sorpresa por día: el viernes a las 7:55 pm y 9:40 pm, y el sábado a las 7:15 pm y 9:35 pm. Muchos están a la expectativa de quiénes podrían ser los invitados de este año.

Son ocho los escenarios que albergarán a todos los asistentes y para no perder la costumbre y hacerlo más interesante habrá que tomar decisiones importantes o correr, ya que se empalman los horarios de grandes grupos: Café Tacvba y The 1975 empiezan a las 10:00 pm; Nicky Jam y Rock en tu idioma sinfónico, a las 8:10 pm y 8:15 pm; Snow Patrol y La Gusana Ciega terminan ambos a las 7:55 pm. Además, el sábado Kings of Leon se presenta a las 12:10 am y Caligaris a las 12:00 am; Santana y Residente comparten un rango de horario similar; Hombres G & Enanitos Verdes estarán a las 7:30 pm, pero sólo cinco minutos los separan de Good Charlotte.

El festival ofrece una diversidad de experiencias para disfrutar como Pa’ la botana, con una selección de los mejores food trucks de Monterrey; también está la zona Oasis, donde los asistentes podrán tomar agua para hidratarse de forma gratuita. Igualmente está Pa’l Mercado, en donde hay productos norteños, además de que se podrán hacer tatuajes y también habrá Kermesse, en donde toda la familia podrá disfrutar y divertirse con juegos clásicos de destreza.

Indudablemente Pa’l Norte es un festival que hay que vivir y que hará que todos estemos pendientes de lo que pase este viernes y sábado. Arriba la música y arriba Monterrey.